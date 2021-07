Jason Kidd pred mediji v Dallasu: Dončić je poezija v gibanju

V nekaterih ameriških medijih se je pojavila tudi informacija, da bi lahko prvi pomočnik Jasona Kidda postal nekdanji selektor slovenske članske reprezentance Igor Kokoškov. Kokoškov in Dončić sta bila blizu ponovnemu sodelovanju po nepozabnem eurobasketu 2017 že leto kasneje, ko bi lahko Phoenix slovenskega asa izbral na naboru, a se je odločil za Deandreja Aytona, ki je namesto Dončića postal prvi »pick«. Kokoškov je Phoenix po neuspešni sezoni zapustil in prevzel Fenerbahče ter srbsko reprezentanco, s katero je doživel razočaranje v letošnjih olimpijskih kvalifikacijah v domačem Beogradu. Po porazu na odločilni tekmi z Italijo obstaja veliko možnosti, da srbske izbrane vrste ne bo več vodil.

Ne bo se jezil, ker je tudi sam spravljal trenerje ob živce



Žogo mu želi kdaj tudi vzeti iz rok

V Dallasu so že skoraj povsem pripravljeni na novo sezono v ligi NBA. Po precejšnji prevetritvi strokovnega štaba in odhodu trenerjater njegovega prvega pomočnika, je vodenje ekipe prevzel. Legendarni ameriški košarkar in nekdanji član Mavsov se je pred sedmo silo v Teksasu predstavil ob generalnemu menedžerju, predsednikuin izvršnemu direktorjuKljub temu, da bo prva violina ekipenaslednje dni preživel na drugi strani sveta na Japonskem, kjer ga s slovensko reprezentanco čaka premierni nastop na olimpijskih igrah, je bil ljubljanski as v središču pogovorov pred sezono 2021/22, v kateri želi Dallas prekiniti urok prvega kroga končnice.»Težko je iskati dlako v jajcu pri igralcu, ki je med najboljšimi v ligi,« je dejal Harrison. »Najboljše, kar lahko storiš, je, da ga obdaš s trenerjem iz Hrama slavnih, ki je igral na njegovem položaju in pustiš, da stvar teče glede na njune medsebojne vibracije. Mislim, da mu bo to izjemno pomagalo,« je prepričan generalni menedžer.Kidd je dejal, da je z Dončićem govoril po telefonu, izmenjala naj bi si tudi nekaj tekstovnih sporočil. Slovenski zvezdnik se je sicer javno odzval le na odhod dolgoletnega generalnega menedžerjain na novico, da je Mosley prevzel ekipo Orlando Magic, o novih članih v pisarnah in strokovnem štabu pa se še ni opredelil. Kidd se na svoji predstavitveni novinarski konferenci dotaknil tudi let, ki jih je preživel v Dallasu, Dončića pa je primerjal z legendarnim Nemcem, ki je v ta del Teksasa prinesel do sedaj edini naslov prvaka.»Verjetno je malce bolj razvit kot je bil Dirk pri 21 ali 22 letih,« je povedal Kidd, ki je v zadnjih dveh letih kot pomočnik deloval v taboru ekipe Los Angeles Lakers, ki se je v minuli sezoni razveselila svojega prvega naslova po letu 2010. Z Dončićem in Dallasom se je pomeril sedemkrat.»Od daleč je to prekrasno spremljati. To je poezija v gibanju,« ni skrival navdušenja Kidd, ki je tako kot Dončić edini član Dallasa z nagrado za novinca leta. »Takrat (leta 1994, ko je kariero v NBA začel Kidd, op. a.) ni bilo slike visoke ločljivosti, tako da navijači veliko stvari niso opazili. Danes imamo 10K, 12K, tako da je vse jasno – Luka je poseben. Njegova domišljija je na najvišji ravni, pri čemer je izvrstno sodelovati. Kar se tiče moje domišljije ... Ponavljam, takrat je bila slika bolj motna in ni bila tako čista – poskusil sem veliko stvari in trenerje spravljal ob živce, a mislim, da ima ta žar, to sposobnost, da nekaj poskusi. Ne bom se jezil, saj sem bil tudi sam v teh čevljih.«Kidd je spregovoril tudi o bremenu, ki ga v napadu Dallasa že pregovorno nosi nekdanji član ljubljanske Olimpije in madridskega Reala. Kidd, ki je v karieri igral še za Phoenix Suns, New Jersey Nets in New York Knicks, opozarja, da Dončić na trenutke v zadnjh četrtinah igra že na meji zmogljivosti.»Ko pogledamo številke, je jasno, da ima žogo veliko časa pri sebi, je poseben igralec, ko jo ima,« dodaja Kidd. »A ko bomo šli skozi to poletje in ta proces spoznavanja drug drugega, mu bom navrgel nekaj različnih vprašanj, da dobim njegovo mnenje glede igranja brez žoge, da mu ne bo potrebno žoge vsakič prenašati ob začetku akcij. Ker če pogledate zadnje četrtine, se na trenutke iztroši. Ne vedno, a to se lahko zgodi. Včasih nam je lahko samoumevno, da ima 22 let in imamo občutek, kot da se ne bo utrudil. Toda razmišljati je potrebno tudi dolgoročno, če želimo, da bo igral dolgo časa,« je še opozoril 48-letni trener iz San Francisca.