Jayson Tatum v zadnji sekundi, sredinec Kyrieja Irvinga

Košarkarji moštva Brooklyn Nets, h katerim se je šele konec letošnjega februarja pridružil tudi slovenski as Goran Dragić, so po hudem boju izgubili uvodni dvoboj prvega kroga končnice lige NBA z igralci kluba Boston Celtics. Kelti so izkoristili prednost domačega terena in slavili zmago s 115:114, odločilni koš pa je v zadnji sekundi tekme dosegel Jayson Tatum.

»Ni lepšega kot doseči uspeh na takšen način – zadeti zmagoviti koš tik pred iztekom časa v obračunu končnice na domačem igrišču,« se je veselil 24-letni Američan, ki je bil z 31 točkami tudi najučinkovitejši mož Bostona. Jaylen Brown je k zmagi prispeval 23 točk, po 20 pa sta jih dodala Al Horford iz Dominikanske republike in Marcus Smart, ki je podal Tatumu za zadnji prodor.

»Najprej sem jo nameraval podati Alu, potem pa sem v še boljšem položaju videl JT-ja,« je razkril Smart. V tej zadnji akciji pa je Ime Udoka, trener Keltov, videl celotno sezono svojih varovancev. »Fantje si nesebično podajajo žogo ...«

Jayson Tatum se je takole veselil zmagovitega koša. FOTO: David Butler Ii/Usa Today Sports

Najboljši strelec tekme je bil sicer Kyrie Irving (39), nekdanji član Bostona, ki so mu domači navijači vso tekmo izžvižgali. Zaradi tega je v tretji četrtini izgubil živce in proti tribunam pokazal sredinec. »Takšno energijo, kakršno imajo gledalci zame, lahko kot tekmovalec sprejemaš le do določene mere. Zato jim bom enako tudi vračal,« je svojo potezo obrazložil 30-letni Američan, ki tako kot Kevin Durant (23) ni mogel preprečiti Brooklynovega poraza.

Dragić je v 26 minutah dosegel 14 točk (prosti met: 1:1, za dve: 5:8, za tri: 1:3). Za nameček je v statistiko vpisal še pet skokov ter po eno asistenco in ukradeno žogo, eno pa je izgubil. »Takšen poraz boli, saj smo pred koncem še vodili. Toda Jayson je z odlično potezo zapečatil našo usodo. Mi smo si predvsem v prvem polčasu privoščili preveč napak, na trenutke smo igrali kot otroci. V drugem smo prikazali boljšo predstavo, imeli smo svoje priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili,« je dejal 35-letni Ljubljančan.

Košarkarji kluba Milwaukee Bucks, ki branijo lovoriko, so bili v prvi tekmi končnice s 93:86 boljši od Chicago Bulls, Golden State Warriors so s 123:107 odpravili Denver Nuggets, igralci moštva Miami Heat pa so s 115:91 premagali Atlanto Hawks.