Jezo, ker ni bil v začetni peterki, je stresel nad tekmecem

V ligi NBA so igrali tri tekme, zadnje pred »all star« koncem tedna. Najboljša košarakarska ekipa zahoda, Minnesota je prišla do 39. zmagev sezoni, v gosteh je visoko, s 128:91 premagala Portland. Tretjeuvrščena ekipa vzhoda Milwaukee je izgubila proti Memphisu, zmago v gosteh je zabeležil tudi Golden State. Zmagal je z izidom 140:137.

Minnesota je bila uspešna četrtič zapovrstjo, Portland je bil šestič zaporedoma nemočen. Da nima možnosti, je pokazala že prva četrtina, ki so jo gosti dobili s 44:14, razlika 30 točk po prvem delu je tudi največja v prvi četrtini vseh tekem sezone.

V nadaljevanju so se domači sicer približali na deset točk zaostanka (63:73), a je Minnesota odgovorila z delnim izidom 14:4 in spet prišla na varno razliko. Na krajši odmor tako odhaja na prvem mestu zahodne skupine in drugem v vsej ligi, dodatni optimizem pa ji daje pogled v prihodnost, naslednjih sedem tekem bo namreč igrala doma.

»Naš cilj je osvojiti prvenstvo. Mnogi ne zaupajo v nas, a zaradi tega se ne obremenjujemo. Verjamemo vase, verjamemo v našo zgodbo, to dokazujemo na igrišču,« je po tekmi dejal francoski košarkar v ekipi Rudy Gobert, ki je dosegel 11 točk in zbral 12 skokov. Prvi strelec v zmagovalni ekipi in na tekmi pa je bil Anthony Edwards, dosegel je 34 točk.

Točko več je na obračunu med Utahom in Golden Statom dosegel Klay Thompson, ki je odigral tekmo sezone. Zvezdnika je dodatno motiviralo dejstvo, da prvič po letu 2012 in sezoni, v kateri je bil novinec, tekme ni začel v prvi postavi.

»Imel sem dve možnosti. Lahko bi grdo pogledal in ostal jezen, lahko pa sem prišel na igrišče in odgovoril na to z dobro igro,« je potrdil, da ga je odločitev trenerja Steva Kerra sprva razjezila, nato pa motivirala. Kerr je sicer vknjižil 500. zmago kot trener Golden Stata.

Utah, ki je zadel 22 metov za tri točke, je že zaostajal za 18 točk, a se v zadnjih trenutkih povsem približal. Lauri Markkanen je imel dobre tri sekunde pred koncem celo priložnost, da ga popelje v vodstvo, a je zgrešil met za tri točke. To je z uspešnima prostima metoma kaznoval Stephen Curry (16 točk, deset asistenc), nato pa je met z velike razdalje zgrešil še Collin Sexton, s 35 točkami najučinkovitejši domači igralec.

Giannis Antetokounmpo je za Milwaukkee dosegel 35 točk in 12 podaj, kar je je bil njegov 43. dvojni dvojček v sezoni, toda to ni zadostovalo za zmago proti Memphisu. Ta je imel 49 sekund pred koncem devet točk prednosti, a na koncu celo dopustil priložnost, da si gosti priborijo podaljšek, met Damiana Lillarda pa je bil prekratek.