Luka Dončić prek Ostrog iz San Antonia med zvezde lige NBA

Svojo 44. sezono v ligi NBA so košarkarji Dallasa začeli 26. oktobra v San Antoniu, proti istemu moštvu so odigrali tudi zadnji dvoboj pred prekinitvijo prvenstva zaradi vikenda All-Star. Gladka zmaga s 111:93 na domačem parketu jim je bila nekoliko manj v slast kot v nekdanjih velikih teksaških derbijih, saj so petkratni prvaki elitne lige že drugo leto zapored zadnji v zahodni konferenci. Toda druščina Luke Dončića ni ničesar prepustila naključju.

Če upoštevamo visoke standarde, s katerimi nas je razvadil, bi lahko dejali, da Ljubljančanov nastop ni bil nič posebnega. Kolikokrat je v minulih mesecih dosegel manj točk? A hkrati moramo vzeti v obzir, da je 27 točk povprečje desetega najboljšega strelca v sezoni in kandidata za košarkarja prvenstva Čigavo? Dončić ni čutil potrebe po internem dvoboju s tekmečevim čudežnim benjaminom Victorjem Wembanyamo. Kakšno je Francozovo povprečje v primerjavi s Slovenčevo v njegovi krstni sezoni? Dončić morda čuti posledice tudi posledice zadnjih adrenalinskih mesecev. Odkar se je razveselil rojstva hčerkice Gabriele, je namreč uprizoril svoje najboljše obdobje v karieri, kakšno? Koliko znaša Dallasov rekordni niz zmag v Dončićevi eri?