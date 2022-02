Jokićev trojni dvojček premalo za Denver, ostroge brez Dragića ugnale Atlanto

Ekipi iz Kolorada ni pomagal niti trojni dvojček srbskega zvezdnika Nikole Jokića, ki je tekmo končal s 23 točkami, 16 skoki in 11 podajami. Boston je očitno ujel pravi ritem in niz zmag podaljšal na sedem. Štiriindvajset točk je za zmagovalce dosegel Jayson Tatum, dve manj pa Marcus Smart.

V uvodu je bolje kazalo Denverju, ki je že v prvi četrtini povedel s 26:16, z desetimi točkami vodil tudi v drugi četrtini in polčas dobil s +9. Zmagovalca je odločila šele zadnja četrtina, v katero so gostje krenili s petimi točkami naskoka. Odločilni sta bili zadnji minuti. Denver je zaostajal s 97:98, Boston pa je do 40 sekund pred koncem dosegel šest točk za 104:97. Denver se je nato skušal rešiti z osebnimi napakami, a so domači uspešno zadevali s prostih metov. Že v soboto zvečer Denver čaka gostovanje v Torontu.

»Dragićeve« ostroge slavile v Atlanti

Vsaj začasni novi delodajalci Gorana Dragića, San Antonio Spurs, so se s 136:121 veselili na gostovanju v Atlanti. Levji delež je ekipa iz Teksasa opravila v prvem delu, ki ga je dobila s 73:56, izredno lep pa je bil koš Avstrijca Jakoba Pöltla, ki je ob polčasu vrgel s svoje polovice in zadel ter dosegel s tem tudi svojo prvo trojko v ligi. Za zmagovalce je Dejounte Murray dosegel 32 točk, za trojni dvojček pa dodal 15 podaj in deset skokov, 22 točk je dosegel Doug McDermott. Pri Atlanti je bil s 23 koši najbolj razpoložen Bogdan Bogdanović.

Philadelphia je zaigrala brez najnovejšega zvezdnika v ekipi Jamesa Hardna in s 100:87 premagala Oklahoma City Thunder. S 25 koši in 19 skoki je blestel Joel Embiid, točko manj je dodal Tyrese Maxey. Na nasprotni strani je bil s 14 koši in 15 skoki strah in trepet pod obročema Darius Bazley, Derrick Favors je dosegel 16 točk. Občinstvo, v dvorani Wells Fargo se je zbralo preko 20.000 ljubiteljev košarke, je spremljalo predvsem Embiida, ki je že na 22. tekmi zaporedoma dosegel vsaj 25 točk, blestel pa je tudi s petimi blokadami in štirimi podajami.

A igralec bolj kot o svoji igri razmišlja o končni zmagi v prvenstvu. »James Harden je eden najboljših košarkarjev v ligi. Z njim so naše možnosti, da osvojimo prvenstvo, še veliko večje. Komaj čakam, da bova skupaj na parketu,« se je proti naslednjim izzivom ozrl današnji zvezdnik večera.

V Chicagu je blestel DeMar DeRozan in s 35 točkami prispeval levji delež k zmagi gostiteljev s 134:122 nad Minnesoto. Caris LeVert in Jarrett Allen sta dosegla po 22 točk in zrežirala preobrat, potem ko je Cleveland za Indiano zaostajal že za 21 točk, na koncu pa slavil s 120:113.

Luka Dončić, ki je v četrtek dosegel neverjetnih 51 točk proti Los Angles Clippers, bo sezono po prostem večeru nadaljeval s še eno tekmo proti istemu nasprotniku v soboto zvečer.