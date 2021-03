Jure Zdovc drugi Slovenec v košarkarski hiši slavnih

Z Olimpijo je osvojil številne lovorike. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Mednarodna košarkarska zveza je danes predstavila seznam košarkarjev in trenerjev razreda 2020, ki bodo letos sprejeti v hišo slavnih. Med njimi je tudi, drugi Slovenec doslej v hiši slavnih po. Zdovc je v sila imenitni družbi, v kateri sta tudi Kanadčanin Ukrajinec, med trenerji pa SrbKot je mednarodna košarkarske zveza sporočila v izjavi za javnost, so seznam članov hiše slavnih letnika 2020 objavili šele zdaj zaradi pandemije novega koronavirusa. Nove člane košarkarske hiše slavnih, ki je v Miesu v Švici, bodo uradno predstavili na virtualni slovesnosti, ta bo 18. junija, skupaj z izbranci leta 2021.Zdovc, ki je za časa svoje igralske kariere igral za različne klube doma in v tujini ter z njimi osvajal lovorike tako na državnih kot tudi mednarodnih ravneh, je pripadal vrhunski generaciji košarkarjev iz nekdanje Jugoslavije, ki je kraljevala v evropski košarki ob prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Med drugim je zdaj 54-letni Zdovc na olimpijskih igrah leta 1988 osvojil srebrno kolajno. Po koncu kariere pa je bil dvakrat selektor slovenske reprezentance.