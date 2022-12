Jurica Golemac na razmajanem stolu proti svoji simpatiji

V nadaljevanju preberite:

Še dobro, da si lahko košarkarji Cedevite Olimpije ob koncih tedna celijo rane na tekmah lige ABA, sicer bi jih po šestih zaporednih porazih v evropskem pokalu pošteno bolele glave in ranjeni ponos. V regionalnem prvenstvu so očitno našli tržno nišo med premagovanjem najrazličnejših težav, predvsem zdravstvenih, ki smo jih sprva videli kot začasne, po dveh mesecih pa so postale že kar kronične. Kako se moštvo sploh še odziva na prijeme trenerja Jurice Golemca, bo razkrilo tudi današnje gostovanje pri Ciboni ob 17. uri.

Rezultatske revolucije ni prineslo niti okrevanje Zorana Dragića in Karla Matkovića, saj je Cedevita Olimpija v sredo prejela že drugo evropsko stotico v sezoni. Kje je njena meja prejetih točk, s katerimi lahko še računa na uspeh? Kako bo morala igrati proti tekmecem iz Zagreba, ki so bil v poletnih mesecih že obsojeni na bankrot? Kdo je neizkoriščeni slovenski adut v moštvu Cibone?