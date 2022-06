Kaj je Luka Dončić pripravil za slovo zlatega kapetana?

V nadaljevanju preberite:

Ko je Luka Dončić potrdil, da bo igral v tretjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, za njim pa še Goran Dragić, smo slovenski košarkarski reprezentanci v hipu pripisali gladki zmagi nad Hrvaško in Švedsko. In besede ne vzamemo nazaj. A ne smemo prezreti, da bo našim sosedom drevi ob 20.15 v Stožicah pošteno gorelo pod nogami, saj so v prvih štirih kolih zbrali le eno zmago. Ne smemo niti pozabiti, da so bili prvi, ki so premagali Slovenijo z obema njenima velezvezdnikoma v kadru.

Kašen nauke so lahko potegnili slovenski košarkarji iz zadnjih dvobojev s sosedi? Koga bodo pogrešali Hrvati v Ljubljani? S katerim svojim asom primerjajo Dončića? Kaj o njegovih igralnih razsežnostih meni Neven Spahija in kaj soigralcem svetuje Ivica Zubac?