Kaj lahko pričakujejo Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar

Pred vrati je nova sezona košarkarske lige NBA. Začela se bo v noči iz torka na sredo po našem času, redni del pa se bo končal 9. aprila 2023. Naslov bo branila ekipa Golden State Warriors, Slovenijo pa bodo zastopali tri košarkarji.

Golden State Warriors so v minuli sezoni četrtič v zadnjih sedmih letih postali prvaki lige NBA, skupno pa sedmič v zgodovini tekmovanja. Redni del so končali z izkupičkom 53-29, v konferenčnem finalu na zahodu si premagali Dallas Mavericks s 4:1, v velikem finalu pa Boston Celtics s 4:2. S povprečjem 31 točk na tekmo je naziv najkoristnejšega igralca finala (MVP) prejel Stephen Curry.

Pozornost slovenske športne javnosti bo usmerjena v Teksas, kjer bo Luka Dončić začel svojo peto sezono v dresu Dallas Mavericks, zanimivo pa bo spremljati tudi igre Gorana Dragića pri Chicago Bulls oziroma Vlatka Čančarja v Denver Nuggets.

LeBron James pred zgodovinsko sezono

Sedeminsedemdeseta sezona lige NBA bo šla verjetno v zgodovino. Pade lahko namreč rekord po številu doseženih točk v ligi, ki je v veljavi že skoraj 40 let. 5. aprila 1984 je namreč legendarni Kareem Abdul-Jabbar zadel svoj zaščitni met preko glave in na vrhu lestvice strelcev lige NBA prehitel Wilta Chamberlaina.

Abdul-Jabbar je nato igral še pet let in kariero zaključil v 42. letu starosti pri 38.387 točkah. Karl Malone, ki se je košarkarsko upokojil 2004, se mu je približal na manj kot 1500 točk, LeBron James pa ima letos priložnost, da podre enega najbolj eminentnih rekordov v ligi, saj za Abdul-Jabbarjem zaostaja le 1326 točk.

Goran Dragić FOTO: Kamil Krzaczynski/Usa Today Sports

Član Los Angeles Lakers bo vstopil v dvajseto sezono - prav toliko jih je igral tudi Abdul-Jabbar, glede na to, da je njegovo povprečje v karieri dobrih 27 točk na tekmo, pa lahko rekord podre že po 49 tekmah.

LeBron James, ki bo konec decembra praznoval 38. rojstni dan, je vsaj 1326 točk dosegel v osemnajstih od devetnajstih sezonah, v zadnjih štirih sezonah je imel povprečje 1506 točk, v zadnji pa jih je dosegel 1695 točk.

Na četrtem mestu po številu doseženih točk v ligi NBA je Kobe Bryant (33.643), peti je Michael Jordan (32.292), šesti Dirk Nowitzki (31.560), sedmi Wilt Chamberlain (31.419), osmi Shaquille O'Neal (28.596), edini še aktivni košarkar poleg Jamesa v prvi deseterico pa je njegov soigralec Carmelo Anthony (28.289) na devetem mestu. Deseterico zaključuje Moses Malone (27.409).

Luka Dončić v lovu na Larryja Birda

Luka Dončić bo prvič plačan po novi pogodbi, ki jo je lani podpisal v Ljubljani, kar pomeni, da bo zaslužil dobrih 37 milijonov evrov. Sezono bo začel s povprečjem v karieri 26,4 točk, 8,5 skokov in osem podaj. 2021/22 je končal z 28,4 točkami, 9,1 skokom in 8,7 podajami.

Vlatko Čančar FOTO: Kirby Lee/Usa Today Sports

V štirih letih je zbral 46 trojnih dvojčkov, kar ga uvršča na rob deseterice najboljših posameznikov v tej kategoriji v zgodovini lige. Na devetem mestu je Larry Bird z 59 "triple doubles", nato pa sledijo: James Harden (69), Nikola Jokić (76), Wilt Chamberlain (78), LeBron James (105), Jason Kidd (107), Magic Johnson (138), Oscar Robertson (181) in na prvem mestu Russell Westbrook s 194.

Goran Dragić bo petnajsto sezono v ligi NBA začel z enoletno pogodbo v dresu šestkratnih prvakov lige iz Chicaga s povprečjem v karieri 13,7 točk in 4,8 podaj, Vlatko Čančar pa se je Denverju zaobljubil za naslednje tri sezone.

Slovenski reprezentanti so v pripravah na novo sezono odigrali različno število tekem. Dončić je na dveh dvobojih v povprečju igral zgolj 24 minut in dosegel po 20 točk na tekmo, Dragić je trikrat stopil na parket (povprečno 16,7 minut) in zbral 7,7 točk, Čančar pa je odigral pet tekem in v dobre četrt ure na tekmo vknjižil 4,6 točke.

Napovedi se precej razlikujejo

V napovedi pred sezono je televizijska mreža ESPN največ možnosti za naslov dala aktualnim prvakom Golden State Warriors, ki so v raziskavi med njihovimi poročevalci prejeli 36,8 odstotkov glasov za prvo mesto. Drugo mesto je zasedel LA Clippers (26,3%), tretje Boston Celtics (10,5), nato pa sledijo Milwaukee Bucks (10,5), Miami Heat, Phoenix Suns, Denver Nuggets (vsi 5,3%), Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers in na desetem mestu Dallas Mavericks (vsi manj kot 5%).

Športna spletna stran The Athletic je napovedala, da bo naslov prvaka osvojila Philadelphia, ekipe pa je razvrstila glede na zmage v rednem delu. Na vzhodu je na prvem mestu Boston Celtics (55-27) pred Philadelphia 76ers (54-28) in Milwaukee Bucks (53-29), na zahodu pa LA Clippers (54-28) pred Golden State Warriors (53-29) in Memphis Grizzlies (51-31).

LeBron James FOTO: Richard Mackson/Usa Today Sports

Denver Nuggets (v prejšnji sezoni 48-34) si na zahodu deli četrto mesto s Phoenix Suns (50-32), Dallas Mavericks (52-30) je osmi s 46-36, Chicago Bulls, ki se je v minuli sezoni prvič v zadnjih petih letih prebili v končnico z 50-odstotno uspešnostjo, pa se po raziskavi The Athletic ne bo prebil v končnico (40-42).

Spletna stran FiveThirtyEight iz ZDA, ki se osredotoča na statistične analize, daje največ možnosti za naslov prvaka Bostonu (21%) pred Denverjem (13%), Memphisom (8%), Philadelphio (7%) ter Atlanto, Miamijem, Dallasom ter Golden Statom s po šestimi odstotki. Nuggets naj bi v redni del končali z izkupičkom 50-32, Mavericks 50-32, Bulls pa 35-47.

S srede na četrtek Dončić - Booker

Nova sezona se bo začela z dvobojema Philadelphia 76ers - Boston Celtics in Los Angeles Lakers - Golden State Warriors, že takoj drugi dan pa sledi poslastica tudi za slovenske ljubitelje košarke, ki bodo lahko ligo NBA tako kot v minuli sezoni spremljali na Arena Tv. V Phoenixu se bosta prvič po sedmi tekmi polfinala zahoda srečala Luka Dončić in Devin Booker, ki sta si imela veliko za povedati v zadnji končnici.

Prva repriza finala med Celtics in Warriors bo 11. decembra po slovenskem času, ponovitev finala zahoda med Warriors in Mavericks bo 30. novembra, dvoboj glavnih kandidatov za naziv MVP med Joelom Embiidom (Philadelphia) in dobitnikom tega priznanja v zadnjih dveh sezonah Nikolo Jokićem (Denver) pa bo šele konec januarja.

Petindvajsetega decembra so na sporedu dvoboji Philadelphia - New York, LA Lakers - Dallas, Milwaukee - Boston, Memphis - Golden State in Phoenix - Denver. Tekma zvezd bo 19. februarja v Salt Lake Cityju, končnica se bo začela 15. aprila, zadnja tekma sezone, morebitna sedma finala pa bo na sporedu 18. junija 2023.