Kar niso mogli tekmeci, je storil virus

Bodo lahko igrali s Krko?

Vladimir Anzulović verjame v Krkine igralce. FOTO: ABA

Krka se vrača v formo

O nenavadnosti lige ABA 2020/21 zgovorno priča tudi podatek, da se košarkarji Cedevite Olimpije še vedno niso srečali s Crveno zvezdo, z Budućnostjo pa bi se morali danes pomeriti že tretjič v slabih treh tednih. Toda v tretjem poskusu se jim je zalomilo. Po dveh zmagah v Stožicah nad moštvom iz Podgorice – eni v evropskem pokalu in eni v regionalnem prvenstvu – so ostali brez dvoboja v Črni gori zaradi pozitivnega testiranja na koronavirus pri enem od igralcev. Krka medtem pričakuje nedeljski dvoboj s Crveno zvezdo, ki pa je pod vprašajem zaradi množične okužbe v taboru Beograjčanov.Z Budućnostjo so Ljubljančani preložili že tekmo 5. kola lige ABA, ki so jo nato odigrali skoraj dva meseca pozneje in zmagali s 95:84. Že prej je bil v stožiški zasedbi po vrnitvi iz Nanterra pozitiven, zdaj pa so se po rutinskem testiranju po prihodu iz Bourga odločili za visoko stopnjo diskretnosti brez podrobnosti in imen. Napovedali so le, da bodo o vseh aktivnostih moštva pravočasno obveščali javnost.Zaplet je presekal Cedevito Olimpijo sredi niza odličnih predstav in šestih zmag, med katerim je po dvakrat premagala Budućnost in Bourg, po enkrat pa Split in Partizan. Če na stvari pogledamo iz drugega zornega kota, pa uvidimo, da je imela tudi drobec sreče, saj je moralo moštvo v samoizolacijo tik pred začetkom daljšega premora v evropskem pokalu in ligi ABA zaradi končnic nacionalnih pokalnih tekmovanj (v Sloveniji je preložena za nedoločen čas, saj lahko pri nas vadijo in nastopajo zgolj prvoligaši) in zadnjega cikla kvalifikacij za EP 2022, na katerega se je naša reprezentanca že uvrstila.Do 2. marca, ko bodo Ljubljančani v okviru evropskega pokala gostili bolonjski Virtus, imajo na sporedu le zaostali dvoboj regionalnega prvenstva s Krko (četrtek, 11. t. m.), pred katerim morajo pridobiti pozitiven izvid na testiranju, in redno tekmo 19. kola proti FMP (27. t. m.), ki pa je prav tako že drugič v karanteni in je moral preložiti merjenje moči z Borcem.Krka se je po štirih zaporednih porazih v ligi ABA znašla v negotovosti. Gostiti bi morala favorizirano Crveno zvezdo, pri kateri so potrdili štiri okužbe, dve med košarkarji, zaradi katerih je preložila četrtkov evroligaški dvoboj z Žalgirisom. Trener Novomeščanovse kljub vsemu osredotočeno pripravlja na tekmo: »Ne bom izgubljal besed o kakovosti Crvene zvezde, dodatna pridobitev je trener. Beograjčani so favoriti, a verjamem v naše fante in da se po prisilnem premoru zaradi koronavirusa vračajo v formo.«Partizan – Igokea (19);Mega – Mornar (12), Krka – Crvena zvezda (18), Split – Zadar (19);Budućnost – Cedevita Olimpija, Borac – FMP.