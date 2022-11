Karlo Matković je dolgo čakal, vendar že hiti nadomestiti zamujeno

V vsakdanjem življenju lahko že en mož prinese veliko razliko. Kaj naj potem rečejo košarkarji Cedevite Olimpije, ki v tej sezoni pogrešajo kar precej poškodovanih soigralcev, v zadnjem nastopu kar šest? Z okrevanjem hrvaškega reprezentanta Karla Matkovića so dobili prepotrebno mero sveže krvi in znanja, ki so jo učinkovito unovčili v 8. krogu lige ABA. Na domačem parketu so zanesljivo ugnali Zadar s 97:79 in si okrepili samozavest po petih porazih v evropskem pokalu.

»Karlo se je vrnil na parket in takoj pokazal, da je povsem drugačen tip centra kot Alen Omić. Nismo vedeli, kako se bo odzval na igrišču, saj je z ekipo treniral le enkrat. Za nas je zelo pomembna vsaka zmaga. Izkazali smo se z dobro energijo, takoj ko se je malo razširil naš nabor košarkarjev, je viden učinek, saj imajo vsi več sape in vlečejo boljše poteze. Izkazali smo se z dobro igro v obrambi, resno smo pričakali tekmeca, ki je premagal Crveno zvezdo v Beogradu in nesrečno izgubil z Budućnostjo,« je bil po peti zmagi v sedmih regionalnih nastopih ob preloženem derbiju s Crveno zvezdo zadovoljen Olimpijin trener Jurica Golemac. Še bolj pozitivne misli ga bodo obhajale, ko bodo okrevali tudi Zoran Dragić, Rok Radović, Lovro Gnjidić, Marko Radovanović in Jan Kosi.

Najučinkovitejša zasedba nemočna

Matković, 21-letni in 208 cm visoki adut Ljubljančanov, ki je prvo profesionalno pogodbo podpisal z zagrebško Cedevito leta 2019, a se nato tri sezone kalil v Srbiji pri OKK Beograd in Megi, je ob predstavitvi domačemu občinstvu igral dobrih 16 minut. V tem času je prispeval 12 točk brez zgrešenega meta iz igre (5:5) in 4 skoke, po strelskem učinku sta ga v moštvu prekosila le Yogi Ferrell z 22 točkami (18 do polčasa) in Amar Alibegović s 14.

93 točk na tekmo so dosegli košarkarji Zadara v prvih sedmih kolih lige ABA, v Ljubljani le 79.

Alen Omić je zbral 16 skokov, Matic Rebec 7 asistenc, Še pomembnejši je podatek, da je Cedevita Olimpija ustavila najučinkovitejšo zasedbo lige ABA 14 točk pod njenim dotedanjim napadalnim povprečjem in vodilnega strelca tekmovanja Luko Božića pri pičlih 10 točkah.

»Vesel sem, da so težave s poškodbo za mano. Zdaj moram nadaljevati z dobrim delom, da bi lahko čim bolj pomagam ekipi. Naša igra je bila hitra, v napadu in obrambi imamo veliko rešitev. Igramo z več energije in zadovoljni smo, da se je vse skupaj dobro izteklo na tekmi z Zadrom. Ujeli smo ritem in delovali uigrano,« je razplet ocenil Karlo Matković, rojen v Livnu in član selekcije BiH do 18 let, v članski konkurenci pa adut Hrvaške, kjer ima korenine njegova družina.

Na letošnjem eurobasketu je igral na vseh šestih tekmah s povprečjem 8 točk. Zdaj pričakuje podobno prestavo ob sredinem gostovanju v Litvi pri Liatkabelisu in prvo zmago v evropskem pokalu. Nato pa bo počasi začel razmišljati tudi o ligi NBA. Na letošnjem naboru ga je namreč New Orleans izbral kot 52. po vrsti.