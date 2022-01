Ko se ujezi grški Ante, zamrzne tudi ostrostrelec Curry

Prvaki lige NBA, košarkarji Milwaukeeja so v najbolj zanimivem današnjem obračunu v svoji dvorani premagali Golden State s 118:99 in spomnili na moštvo, ki je lani osvojilo pokal Larryja O'Briena.

Milwaukee (27-17) je na krilih Giannisa Antetokounmpa Golden Stata (30-11) strl že v prvem polčasu. S sijajno predstavo tako v napadu kot v obrambi so že po prvih 24 minutah vodili s 77:38, nato pa prednost zanesljivo zadržali v drugem delu dvoboja.

Antetokounmpu je v nekaj manj kot 30 minutah na parketu uspel tretji trojni dvojček v sezoni, ustavil se je pri 30 točkah, 12 skokih in 11 podajah, vpisal pa je še tri blokade. S 23 točkami se je izkazal tudi Khris Middleton, 20 pa jih je dodal Bobby Portis. Pri gostih je manjkal predvsem učinek Stephena Curryja (iz igre 4/11). Dosegel je 12 točk, najboljši strelec Golden Stata, ki ostaja drugi v zahodni konferenci, pa je bil Andrew Wiggins s 16.

Milwaukee je moral zadnjih nekaj tekem odigrati brez trenerja Mika Budenholzerja na klopi, saj je ta zbolel za covidom-19. Danes pa se je vrnil in ekipo med drugim vodil do drugega največjega vodstva po prvem polčasu v zgodovini franšize.

»Ves čas smo bili osredotočeni na nalogo. Ko enkrat od samega začetka igramo na pravih obratih v obrambi, se vedno predstavimo v najboljši luči. Ekipe kot so bojevniki s Curryjem, Thompsonom in ostalimi iz nas izvlečejo le tisto najboljše,« je po tekmi dejal Budenholzer. »Začeli smo res obupno, potem pa je šlo na obeh straneh parketa le še navzdol,« je bil na drugi strani kratek Curry.

Trenutno najbolj vroče moštvo lige NBA ostaja Memphis (30-14), ki je za enajsto zaporedno zmago, tokrat so v gosteh, s 116:108 ugnal Minnesoto (20-22).

Pet igralcev Memphisa je doseglo dvomestno število točk, največ, 21, pa Desmond Bane. Pri domačih so bili Anthony Edwards (30 točk), D'Angelo Russell (29) in Karl-Anthony Towns (25) zelo učinkoviti, a to ni bilo dovolj proti uravnoteženi ekipi grizlijev, ki se je učvrstila na tretjem mestu zahodne konference.

Košarkarji Memphisa bodo naslednji tekmec slovenskega asa Luke Dončića in Dallas Mavericks že v noči na soboto, tekma se bo začela ob 4. uri po slovenskem času.

James Harden jbrez pomoči Kevina Duranta ni mogel preprečiti Brooklynovega poraza. FOTO: Al Bello/AFP

Na tretje mesto vzhodne konference je ponoči nazadoval Brooklyn (26-15), potem ko ga je na domačem parketu zanesljivo ugnala Oklahoma (14-27). Le podaja je zmanjkala Shaiu Gilgeous-Alexandru do trojnega dvojčka, dosegel je 33 točk, 10 skokov in devet podaj. Pri domačih sta manjkala Kevin Durant in Kyrie Irving, James Harden pa je dosegel 26 točk (7/22 iz igre).

Denver (20-19), za katerega več mesecev zaradi zloma in kasnejše operacije stopala ne bo igral Vlatko Čančar, je za začetek serije šestih domačih tekem ugnal Portland (16-24) s 140:108. Brez svojih zvezdnikov Damiana Lillarda in CJ McColluma ter letos razpoloženega Anferneeja Simonsa Portland ni bil kos Denverju, pri katerem je šest košarkarjev preseglo mejo 15 točk. Will Barton jih je dosegel 21, Nikola Jokić pa 20.

New Orleans (16-26) je s 113:89 ugnal Los Angeles Clippers (21-22). S 24 točkami je bil najboljši strelec tekme Brandon Ingram, ob njem pa je tudi preostanek prve peterke presegel dvomestno število točk.