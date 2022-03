Končno so položili na pleča tudi Virtus sredi Bologne

V nadaljevanju preberite:

V Bologni so se Olimpijini košarkarji redko veselili, ne glede na to, ali je bil njihov pokrovitelj Smelt, Union, Petrol ali Cedevita. Od osamosvojitve Slovenije so v metropoli Emilije-Romanje do danes zmagali le enkrat, v evroligi 1998/99 proti tamkajšnjemu Teamsystemu (z matičnim imenom Fortitudo), za katerega so igrali sloviti asi Gregor Fučka, Carlton Myers, Arturas Karnišovas, Marko Jarić in Damir Mulaomerović. Uspeh nad drugim mestnim velikanom Virtusom so Ljubljančani dočakali 23 let pozneje.

