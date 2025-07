Podvig Dončićevih naslednikov, iz Švice se vračajo s kolajno (FOTO, VIDEO)

Veliko veselje v Lozani, slovenska košarkarska prihodnost je svetla in Luka Dončić ima dostojne naslednike! Reprezentanca do 19 let je na svetovnem prvenstvu v Švici osvojila bronasto kolajno. V tekmi za tretje mesto je bila boljša od Nove Zelandije z 91:87 (26:19, 52:46, 75:64).

Zgodovinski dosežek Danijel Radosavljević, selektor (KZS): »Slovenija je zasluženo osvojila tretje mesto na svetu. To je brez dvoma zgodovinski dosežek. Prvenstvo smo začeli slabše od pričakovanj, a dva poraza nas nista vrgla iz tira. Ekipa je ostala zvesta svoji igri, ohranila mirnost in v odločilnih tekmah pokazala pravi značaj. Po polfinalnem porazu proti Nemčiji, ki je bila boljši tekmec, so fantje danes prikazali kakovostno in lepo košarko ter zasluženo prišli do medalje.«

Veselje je bilo veliko. FOTO: FIBA

Slovenija je tretjič v tej starostni kategoriji igrala na svetovnem prvenstvu. 2003 je bila sedma, 2023 pa deveta. Reprezentanca do 19 let je tudi lani na evropskem prvenstvu osvojila bronasto kolajno.

Oglejte si celotno tekmo.

»Čestitam soigralcem in celotnemu štabu reprezentance. Tretje mesto na svetu ni mala stvar. Ponosen sem, da smo po slabem začetku ostali skupaj in se do konca borili. Medalja je povsem zaslužena,« je bil v izjavi za KZS presrečen mladi reprezentant Urban Kroflič.

Danijel Radosavljević je iz fantov iztisnil najboljše. FOTO: FIBA

Najboljši posamezniki zasedbe, ki jo je vodil trener Danijel Radosavljević, so bili Vit Hrabar z 20 točkami in metom 5:7 za tri točke, Žak Smrekar, ki je prav tako dosegel 20 točk, Kroflič, ki je zbral 19 točk in 14 skokov (indeks 31) ter Mark Padjen (13 točk), je poročala STA.

Slovenija je v skupinskem delu SP izgubila z Nemčijo in Kanado, premagala pa je Kitajsko. V osmini finala je bila za točko boljša od Argentine, v četrtfinalu je visoko ugnala Izrael, v polfinalu pa je morala še enkrat priznati premoč Nemčiji.

Slovenci so bili boljši od Nove Zelandije. FOTO: FIBA

Slovenci so nadigrali Novozelandce in osvojili bron. FOTO: FIBA