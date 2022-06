Košarkarski baletniki postavili piko na i sijajne sezone

Največji športni klub na svetu Real Madrid je sijajno zaokrožil sezono. Po naslovu državnega prvaka v nogometu je tudi košarkarska sekcija prišla do naslova, potem ko je v finalu končnice še tretjič premagala največjega tekmeca Barcelono. Madridčani so bili v četrti tekmi boljši z 81:74 in osvojili 36. naslov španskega prvaka.

Tudi zadnja šampionska tekma je minila brez glavnega Realovega trenerja Pabla Lasa, ki je zaradi okrevanja po srčni kapi (5. t. m.) s tribune spremljal pot do tretje zmage pod taktirko njegovega pomočnika Chus Matea. Laso je sicer osvojil šesti naslov španskega prvaka v vlogi glavnega trenerja in je že pri 22 lovorikah v različnih tekmovanjih. Najboljši košarkar tekme je bil 221 cm visoki orjak z Zelenortskih otokov Edy Tavares, ki je dosegel 25 točk in pobral 13 žog. Razglasili so ga tudi za najkoristnejšega igralca finala.

Realu se je letos izmuznila le košarkarska evroliga za dvojček zmag. V beograjskem finalu so Madridčane premagali košarkarji Efesa iz Istanbula.