Kranjska Gora že kliče košarkarice, ki zrejo proti Bologni

Slovenske košarkarice so zaključile tretji cikel priprav na evropsko prvenstvo, ki se nezadržno bliža in se bo začelo 18. junija. Po zasluženem prostem dnevu bodo izbranke slovenskega selektorja treninge v torek nadaljevale v Kranjski Gori. Tam jih v četrtek ob 19. uri čaka nova pripravljalna preizkušnja proti reprezentanci Velike Britanije, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Pretekli teden so se »rakete« mudile v Beogradu, kjer bi se morale prvotno pomeriti z domačo izbrano vrsto Srbije. Vendar je žreb poskrbel za spremembo načrtov: ker so Slovenke in Srbkinje pristale v isti skupini na evropskem prvenstvu, sta bili prvotno načrtovani pripravljalni tekmi odpovedani. Namesto tega so naše igralke, za zaprtimi vrati, moči merile z ekipo, sestavljeno iz košarkaric, ki igrajo v ruskem državnem prvenstvu.

Slovenska vrsta v Beogradu sicer ni nastopila v popolni postavi. Zaradi poškodb sta manjkali Ajda Burgar in Hana Ivanuša, medtem ko sta Lea Bartelme in Ajša Sivka imeli nujne maturitetne obveznosti. Prav tako še nista bili povsem nared Maruša Seničar in Lea Debeljak, kapetanka Teja Oblak pa je dobila nekaj prepotrebnega počitka.

Teja Oblak je dobila nekaj zasluženega počitka. FOTO: Fiba

Tako oslabljene so Slovenke prvo tekmo proti ruski selekciji izgubile s 56:61. Kot so zapisali pri KZS, so bile za poraz krive predvsem slabo odigrane uvodne minute, saj so »rakete« na začetku druge četrtine zaostajale že z 11:28. V nadaljevanju so varovanke slovenskega strokovnega štaba zaigrale precej bolje, drugi polčas začele z delnim izidom 12:0 in štiri minute pred koncem celo povedle z 52:51. Kljub temu preobrata niso uspele dokončati in so na koncu morale priznati premoč tekmicam. Največ točk je dosegla Teja Goršič (12), Eva Lisec je dodala 11 točk in sedem skokov, Zala Friškovec pa je ob devetih točkah zbrala še šest skokov.

Tudi na drugi tekmi proti isti zasedbi so slovenske košarkarice nastopile v zdesetkani postavi in jo izgubile z rezultatom 66:82. Kljub porazu se je med strelke znova vpisalo vseh devet košarkaric, ki so dobile priložnost za igro. Najbolj razpoložene v napadu pa so bile ponovno Eva Lisec, ki je dosegla 20 točk in pet skokov, Zala Friškovec z 12 točkami ter Teja Goršič z 11 točkami.

Generalko pred odhodom na skupinski del evropskega prvenstva, ki bo potekal v Bologni, bodo slovenske košarkarice opravile v Ljubljani. V sredo, 11. junija, ob 20. uri se bodo v legendarni Hali Tivoli pomerile z reprezentanco Črne gore. Ta tekma bo zadnji test pred odhodom na prvenstvo, kjer Slovenke v predtekmovalni skupini čakajo še dvoboji z Litvo, Italijo in že omenjeno Srbijo.