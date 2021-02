Krka je odlično začela, a je bila za malenkost prekratka za zmago

Krka : Cedevita Olimpija 88:95 (72:73, 57:50, 35:23) Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki Boltauzer, Pukl in Špendl (vsi Slo).

Krka: Camphor 22 (7:7), Stipčević 6 (1:2), Barič 13 (2:2), Škifić 8 (1:1), Škedelj 8 (4:4), Lapornik 8 (2:2), Rebec 2 (3:3), Vučetić 10 (2:2), Milovanović 10 (6:6).

Cedevita Olimpija: Perry 14 (5:6), Hopkins 23 (5:5), Murić 11 (2:2), Blažič 19 (6:6), Brown 6 (2:2), Hodžić 16 (6:6), Dimec 4 (2:2), Rupnik 2 (2:2).



Skoraj nezgrešljivi pri prosih metih

Do zaostale tekme 14. kola lige ABA so košarkarji Krke zbrali kar sedem zmag manj kot Cedevita Olimpija. Toda slovenski derbiji pod obroči imajo že od nekdaj posebne zakonitosti in Novomeščanom dodatno poženejo kri po žilah. Tokrat so se izkazali s precej bolj učinkovito igro kot na dotedanjih tekmah regionalne sezone, v kateri so le enkrat dosegli več kot 80 točk (90 proti Borcu), a v drugem polčasu malo popustili, kar je Ljubljančanom zadostovalo za ubranitev četrtega mesta, dolenjska zasedba pa je ostala v nevarnem območju.Po tritedenskem premoru na klubski sceni so bili aduti vodilnih slovenskih moštev neobičajno razpoloženi v napadu in nekoliko manj v obrambi. Krka je dosegla v uvodni četrtini kar 35 točk in 57 do glavnega premora na krilih razpoloženega branilca, ki je bil najzaslužnejši, da je njegovo moštvo sredi druge četrtine vodilo z 49:34. Korak z gostitelji je poskušal držati krilni centerz 18 točkami do polčasa, a je bilo jasno, da bo potreboval izdatnejšo pomoč zunanjih soigralcev in da bo Cedevita Olimpija morala strniti obrambne vrste.Načrt Ljubljančanov se je počasi le začel uresničevati. Krka je v tretjem delu dvoboja zmogla le 15 točk in v zadnjem 16, v tem času pa je prejela 45 točk, saj so pri gostih stopili v ospredjein. Cedevita Olimpija je 24. minuti izenačila na 63:63 in našla dodatno prestavo po zaostanku z 79:83. Pri 88:88 je Hopkins zadel izpod koša in dodatni prosti met, Camphor je na drugi strani igrišča zgrešil in si zaradi ugovarjanja prislužil tehnično napako, končni izid pa je postavil Hodžić z akcijo 2+1.Krka je slednjič zadela eno trojko več kot tekmeci (10:9), a prepričljivo izgubila skok z 20:33, obe moštvi pa sta se odlikovali z izjemnim izvajanjem prostih metov. Skupaj sta jih imeli na voljo 60 (Krka 29, Olimpija 31) in zgrešili le po enega.Igokea 14:3, Crvena zvezda 13:2, Mornar 13:4,Budućnost 12:3, Mega 12:6, Partizan 7:10, Cibona 6:10, Zadar 5:9, FMP 5:10,Split 5:13, Borac 4:12,