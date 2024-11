Krka v zadnji minuti klonila proti Zadru

Košarkarji Krke so v 7. kolu lige ABA izgubili z Zadrom s 73:81 (27:22, 47:38, 57:57). Krka je doživela peti poraz v regionalnem tekmovanju. Na domačem parketu je morala priznati premoč Zadru, ki je po petih zaporednih porazih vpisal šele drugo zmago v sezoni.

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v zadnji minuti. Novomeščani so vse do konca držali priključek, vendar so bili Dalmatinci dovolj natančni, da tekmeca niso spustili v vodstvo. Hkrati so zbrali 12 skokov več od Krke in imeli posledično osem metov iz igre več.

Krka – Zadar 73:81 (27:22, 47:38, 57:57) Dvorana Leon Štukelj, 1000 gledalcev, sodniki Jovčić, Juras, Tomić (vsi Srbija). Krka: Mirtić 8 (2:2), Garcia 9 (4:4), Persons 16 (5:6), Špan 21 (2:2), Cerkvenik 6, Skeens 6 (2:2), Čebašek 7 (2:2); Zadar: Mihailović 11 (3:3), Kalajžić 1 (1:2), Wahl 6 (0:2), Klarica 3, Gegić 12 (4:4), Žganec 11, Mazalin 13 (3:6), Ramljak 19 (2:2), Gilbert 5 (0:2); prosti meti: Krka 17:18, Zadar 13:21; met za tri točke: Krka 8:27 (Špan 5, Čebašek, Persons, Garcia), Zadar 10:29 (Žganec 3, Ramljak 3, Gegić 2, Klarica, Gilbert); osebne napake: Krka 24, Zadar 21; pet osebnih: Mihailović (35.), Wahl (39.), Cerkvenik (40.).

Na trojko Jana Špana (21 točk, trojke 5:13) dobrih 100 sekund pred koncem (69:70) in prosta meta Taylerja Personsa (16 točk, 10 podaj) v zadnji minuti za 73:74 sta s trojkama odgovorila Amar Gegić in Marko Ramljak.

Krka bo tudi naslednjo tekmo lige ABA igrala doma, in sicer 11. novembra proti FMP.

https://widgets.sofascore.com/embed/tournament/2451/season/61743/standings/ABA%20Liga?widgetTitle=ABA%20Liga&showCompetitionLogo=true