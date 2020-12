Krka že v uvodni četrtini strla odpor Partizana

Liga ABA, 11. kolo

Košarkarji Krke so v 11. kolu lige ABA na domačem parketu visoko premagali Partizan z 69:50, kar je njihova peta zmaga v tekmovanju.Novomeščani so zmagovalca odločili že v prvi četrtini, ko so po dobrih petih minutah povedli za 10 (18:8), ob odmoru pa imeli 12 točk naskoka (22:10).Krka je v drugi četrtini brez težav nadzorovala potek tekme, po košihinje imela že 18 točk zaloge (28:10), ob glavnem odmoru pa je njena prednost znašala 15 točk (39:24).Varovanciso bili tudi v nadaljevanju nedorasel tekmec in so v tretjem delu dosegli zgolj osem točk, Krka pa pet več in je pred zadnjimi 10 minutami vodila za okroglih 20 točk (52:32).Zadnja četrtina je bila edina, v kateri je beograjsko moštvo doseglo več točk od novomeškega (18:17), vendar pa je bil zmagovalec odločen, zaslužene zmage so se veselili pri Krki.V domačih vrstah sta bila najbolj razpoloženas 16 točkami ins 13 točkami, pri gostih paz 12 točkami.Jutri bodo košarkarji Olimpije gostoval pri Crveni zvezdi (19).Krka - Partizan 69:50 (22:10, 17:14, 13:8, 17:18)Medved, Stergar 2, Camphor 16 (2:2), Stipčević 13 (3:3), Vrabac 9 (3:4), Barič 8, Kosi 8, Škifić 5, Lapornik 4 (2:2), Rebec, Vučetić 4 (1:2), Milovanović.Mika 6 (2:2), Miller-McIntyre 12 (6:8), Zagorac 9 (2:3), Paige, Dangubić, Gordić 3 (0:2), Jaramaz 4 (2:2), Veličković, Janković 5 (3:4), Thomas 7 (3:4), Trifunović 2, Mosley 2 (0:2).Krka 11:13, Partizan 18:27.Krka 12:27 (Camphor 4, Stipčević 2, Barič 2, Kosi 2, Škifić, Vučetić), Partizan 2:24 (Zagorac, Gordić).Krka 27, Partizan 22.Kosi (37.)