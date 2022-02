Krka znova brez možnosti, zmaga Cedevite Olimpije

Košarkarji Krke so v 20. kolu lige ABA doživeli nov visok poraz, saj so tokrat kar z 52:87 (43:69, 25:53, 12:27) klonili pred igralci Cibone. Zagrebčani so sicer že na prvi tekmi v začetku novembra na svojem parketu zmagali z 38 točkami prednosti. Uspešna pa je bila Cedevita Olimpija, ki je na gostovanju v Splitu zmagala s 83:79 (57:56, 36:34, 22:21).

Novomeščani so doživeli še 12. zaporedni poraz (nazadnje so zmagali konec oktobra) in si s Splitom (3:15) delijo zadnje mesto, ki pomeni izpad iz elitne regionalne druščine. Za Krko je bil to prvi od treh obračunov v nizu proti tekmecem v boju za obstanek. Po pokalnem in reprezentančnem premoru jo v začetku marca doma čaka Split, nato pa gostovanje pri Borcu iz Čačka. Preostalih šest tekem bo odigrala z moštvi iz zgornjega dela lestvice; doma z Mego, FMP in Budućnostjo, v gosteh pa z Mornarjem, Crveno zvezdo in Igokeo.

Izbranci trenerja Daliborja Damjanovića so zaostajali od samega začetka. Cibona, ki jo po novem vodi slovenski strokovnjak Gašper Okorn, je prešla v vodstvo s 14:2 in nato pravzaprav le še višala razliko. Uvodno četrtino je dobila s 27:12, drugo s 26:13, tako da je bilo nadaljevanje pri vodstvu z 28 točkami zgolj formalnost. Za Dolenjce je največ točk dosegel Miha Lapornik (16), za Zagrebčane pa Amar Gegić (22).

Krko naslednji teden čaka zaključni turnir pokala Spar, kjer bo branila lansko lovoriko. Na Kodeljevem se bo v polfinalu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Zlatorogom in Cedevito Olimpijo.

Košarkarji Krke so doživeli nov visok poraz. FOTO: ABA

Murić junak tekme v Splitu

Ljubljančani so vpisali enajsto zmago v ligi ABA (11:7), šesto v gosteh oziroma četrto zaporedno v vseh tekmovanjih ter se povzpela med vodilne štiri ekipe v regionalni eliti.

Cedevita Olimpije je do dveh načrtovanih točk prišla težje od pričakovanj. Največ zaslug za zmago ima Edo Murić, ki je v zadnjih sedmih minutah dosegel enajst od svojih 17 točk (met za dve 4:4, trojke 3:6, 9 skokov, indeks 27).

Najprej je pri zaostanku z 62:64 dosegel pet zaporednih točk, ko je Split, ki je v zadnjih desetih tekmah slavil le eno zmago, v 37. minuti izenačil na 70:70, pa je ukradel žogo, ujel skok v napadu in zadel dve trojki. Zadnji žebelj v dalmatinsko krsto je 35 sekund pred koncem s trojko zabil Jogi Ferrell (79:74).

Ljubljančani bodo naslednji teden nastopili v pokalu Spar, nove preizkušnje v ligi ABA in evropskem pokalu pa jih čakajo marca po reprezentančnem premoru. Najprej zaostala tekma lige ABA v Baru, nato pa tri domače tekme v nizu, dve v evropskem pokalu proti Budućnosti in Promitheas Patrasu ter z Mego iz Beograda.

​