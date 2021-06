LA Clippers še niso vrgli puške v koruzo

Košarkarji moštva Los Angeles Clippers so v finalu zahodne konference lige NBA izsilili še šesto tekmo. V Phoenixu so se veselili zmage s 116:102 in izid v boju na štiri zmage zmagah znižali na 2:3. V noči na četrtek se bo serija nadaljevala v Kaliforniji.Phoenix je v konferenčnem finalu povedel že s 3:0 v zmagah in se močno približal prvemu finalu lige po letu 1993, a Los Angeles je tudi brez poškodovanega zvezdnikaočitno našel igro, s katero lahko upa na preobrat.Gostje so že v prvem delu povedli za deset točk, nato pa ritma niso zdržali in v tretji četrtini so gostitelji povedli z 62:61. A razigral se jein moštvo iz mesta angelov je vnovič ušlo na +16.Phoenix sicer ni igral slabo, a vsakič, ko je gostiteljem uspelo znižati razliko, so LA Clippers našli učinkovit odgovor.George je dosegel kar 41 točk, 13 skokov in šest podaj.»Počutimo se dobro, imamo dobre trenerje in veliko zaupanja v našo organizacijo. Ne glede na končni izid držimo skupaj. Na igrišču vedno igramo drug za drugega,« je po tekmi recept za zmago za ESPN razložil, ki je dosegel 23 točk.Pri Phoenixu je z 31 koši izstopaljih je dosegel 22.