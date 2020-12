LA Clippers v Staplesu pokvarili večer prvakom

Brooklyn za razred boljši od Golden Statea

Liga NBA, sredini tekmi

V noči s torka na sredo se je začela nova sezona severnoameriške lige NBA. Na prvi tekmi je Brooklyn visoko premagal Golden State s 125:99, LA Clippers pa so bili boljši od aktualnih prvakov in mestnih tekmecev LA Lakers s 116:109.V Staples Centru so pred začetkom tekme podelili šampionske prstane Jezernikom za 17. naslov prvakov. Prstani so najdražji v zgodovini lige, na njih je vgravirana tudi kača v spomin na preminulo legendo(njegov vzdevek je bil Črna mamba), vrh prstana pa se lahko sname in pod seboj razkrije upokojene številke LA Lakers, pri čemer sta Bryantova dresa s številko 8 in 24 obarvana črno.Vodstvo LA Lakers je sprejelo odločitev, da šampionski prapor odkrije šele takrat, ko se bodo v dvorano lahko vrnili gledalci in bili prisotni na slovesnosti.Tekma se je začela po željah gostujočega moštva, ki je po štirih minutah pobegnilo na dvomestno razliko (15:5), tudi v nadaljevanju nadigralo svoje tekmece in četrtino sklenilo z vodstvom za kar 20 točk (39:19).Jezerniki so se pobrali po izjemno slabem začetku, vztrajno so topili prednost in se 5 minut pred koncem polčasa približali na enomestno razliko (35:44), ob glavnem odmoru pa je bila razlika zgolj dve točki v prid Clippers (56:54).Tekma se je prelomila v tretji četrtini, ki so jo gostje dobili z devetimi točkami razlike. Še dve minuti pred zaključkom so Lakers zaostajali za le eno točko (76:77), nato pa so njihovi tekmeci v preostanku četrtine zrežirali niz 12:2, pri katerem jeprispeval 10 točk.Jezerniki po tem zaostanku niso več ogrozili zmage tekmecev in so na svojem uvodnem dejanju sezone izgubili s sedmimi točkami razlike.Pri Clippers sta blestela Paul George s 33 točkami ins 26 točkami, pri Lakers pa sta bila najboljša strelcaz 22 točkami inz 18 točkami.Na prvi tekmi nove sezone je Brooklyn s skoraj 30 točkami razlike premagal Golden State (125:99).Pri Brooklynu so bile vse oči uprte vin povratnika po poškodbi, ki se je zoperstavil nekdanjemu moštvu, s katerim je v letih 2017 in 2018 osvojil dva naslova prvaka.Zvezdniški dvojec Brooklyna ni razočaral, se je bil Irving prvi strelec tekme s 26 točkami, Durant pa jih je dosegel 22.Domačini so že od samega začetka prikazali dobro košarko, povedli z 18:10 in že po uvodni četrtini vodili s 15 točkami razlike (40:25), pri čemer Bojevniki niso znali ustaviti Irvinga (17 točk).Brooklyn je tudi v drugi četrtini nadaljeval v visokem tempu, po delnem izidu 10:5 pa so imeli že 20 točk naskoka (50:30), kar jim je zadostovalo, da so mirno nadzorovali preostanek tekme, priložnost pa so ponudili vsem petnajstim košarkarjem.Pri Golden Stateu sta bila najbolj razpoloženaz 20 točkami in 10 asistencami terz 19 točkami.Brooklyn Nets - Golden State Warriors 125:99Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 109:116