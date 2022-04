LeBron James končal sezono s poškodbo in presenetljivo izjavo

LeBron James se s svojim moštvom ni uvrstil v končnico, levi gleženj pa si je poškodoval 27. marca. Takrat so bili Lakers še v boju za tako imenovani play-in, oziroma dodatne tekme za nastop v končnici. S serijo porazov, ta trenutno znaša osem tekem, pa je postalo jasno, da jezernikov v letošnji končnici ne bo. James je v tej sezoni sicer drugi najboljši strelec lige, na tekmo v povprečju dosega 30,3 točke in ostaja v igri za naziv najboljšega strelca. Trenutno je pred njim le Joel Embiid (Philadelphia 76ers), ki ima še za desetinko odstotka boljši izkupiček.

Vse to pa je slaba uteha za 37-letnega zvezdnika iz Akrona, saj se z zvezdniškima soigralcema Anthonyjem Davisom in Russllom Westbrookom ni upravičil visokih pričakovanj javnosti pred začetkom sezone. Dve tekmi pred koncem rednega dela imajo jezerniki razmerje zmag in porazov 31-49 ter zasedajo 11. mesto v zahodni konferenci, v celotni ligi pa ima le sedem moštev slabši izkupiček.

V košarkarski javnosti sicer odmevajo tudi njegove besede v najnovejši epizodi oddaje The Shop, v kateri je na vprašanje, s katerim zvezdnikom NBA iz sedanjosti in preteklosti bi najraje zaigral, postregel z nepričakovanim odgovorom.

»Jasno, da je bil MJ (Michael Jordan, op. a.) noro dober, Kobe (Bryant) je tudi v tem krogu. A Scottie Pippen in Penny Hardaway sta bila nekako moja najljubša. Vidim se v njiju,« je dejal James, ki je dejal, da bi v tem hipu med aktivnimi košarkarji sicer najraje združil moči z zvezdnikom Golden State Warriors Stephenom Curryjem.

Nekaj najboljših potez z začetka kariere Scottieja Pippna:

Najboljših 50 potez Anferneeja »Pennyja« Hardawaya v ligi NBA, že od leta 2018 je Hardaway sicer trener Memphis Tigers v univerzitetni ligi NCAA: