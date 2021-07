LeBron James športnik, ki je deležen (daleč) največ žaljivk

Na vrhu je, daleč pred zasledovalci, končal ameriški košarkar LeBron James, ki mu je Pickwise naštel 122.568 žaljivih sporočil. Za Jamesom, članom NBA-ekipe Los Angeles Lakers, so se zvrstili angleški nogometaš Marcus Rashford (32.328), igralec ameriškega nogometa, Američan Tom Brady (28.151), ameriški košarkar Kevin Durant (24.370), dirkač serije NASCAR Američan Bubba Wallace (21.750) in ameriški košarkar Damian Lillard (20.904). Vsi omenjeni so v seštevku prejeli le nekaj tisoč žaljivk več kot James sam.



Med deseterico so končali še igralec baseballa Američan Trevor Bauer, portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo, ameriški košarkar Stephen Curry in nemški nogometaš Mesut Özil, zadnji od le štirih belcev med prvo dvajseterico (poleg nekdanjega nemškega reprezentanta še Brady, Bauer in Ronaldo).

Neymar pod vrhom v kategoriji LGBT

»Le redke teme tako poganjajo razprave kot to počne šport. Medtem, ko je zdrava debata dobra stvar, je dostopnost, ki jo omogočajo družbeni mediji, odprla Pandorino skrinjico 'trolanja' in žaljivih sporočil, ki so usmerjeni v športnike. Da bi predstavili, s čim morajo živeti elitni športniki, je ekipa Pickwise analizirala vsak posamezen tvit, ki so ga poslali elitnim športnikom v svetu ameriškega nogometa, košarke, nogometa, tenisa, golfa in hokeja na ledu v zadnjih 12 mesecih,« so zapisali analitiki.



Posebno lestvico so sestavili tudi za žaljivke, ki omenjajo skupnost LGBT. Na vrhu je ostal James (1628), za njim pa so se zvrstili brazilski nogometaš Neymar (1217), Ronaldo (920), ameriška nogometašica Megan Rapinoe (800) in igralec golfa Američan Justin Thomas (709).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: