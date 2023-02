Legendarni zvezdnik lige NBA je milijarder z ogromnim srcem

V nadaljevanju preberite:

Čeprav od njegovega zadnjega (šestega) naslova prvaka lige NBA v dresu Chicaga mineva že 25 let, Michael Jordan ostaja v očeh večine ljubiteljev športa najboljši košarkar vseh časov. Ne le to: če so bile v njegovih časih plače v elitni ligi smešno nizke v primerjavi z zdajšnjimi, po koncu kariere zasluži veliko več kot LeBron James ali Stephen Curry. Ob današnjem 60. rojstnem dnevu je zato ostal zvest svoji človekoljubni drži.

Življenje Michaela Jordana so vedno prepletale rekordne številke na igrišču in v poslu. Toda samo blagovna znamka Jordan mu je samo lani (tudi po zaslugi Luke Dončića) prinesla veliko več denarja, kot ga je zaslužil z igranjem košarke. Razvpite hollywoodske zvezde so o vzponu Nikove tržne posnele igrani film Air, ki bo kmalu dočakal premiero. Jordan živi razkošno, a veliko namenja denarja tudi tistim, ki ga najbolj potrebujejo.