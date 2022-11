Nekdanja žena Scottieja Pippna prijateljuje s sinom Michaela Jordana

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je v ligi NBA odlično delovala naveza Michael Jordan-Scottie Pippen. Ameriška košarkarska asa sta bila med najzaslužnejšimi, da so Chicago Bulls med letoma 1991 in 1998 osvojili kar šest šampionskih pokalov.

Zanimivo, da zunaj igrišč nikoli nista bila pretirano povezana. »Z Michaelom nikoli nisva bila najboljša prijatelja. To še zdaj nisva,« je pred leti razkril Pippen. Zaradi tega je onstran Atlantika v tamkajšnjih tabloidih kot bomba odjeknila novica, da se je Scottiejeva nekdanja 48-letna žena Larsa zelo zbližala z Jordanovim 31-letnim sinom Marcusom.

Marcus Jordan in Larsa Pippen sta vidno uživala na plaži v Miamiju. FOTO: Mega

Še več; po pisanju ameriške spletne strani TMZ Sports sta Larsa, ki je bila s Pippenom poročena 23 let in ima z njim štiri otroke, in Marcus že par. Namigovanje so podkrepili s fotografijami, na katerih objeta uživata na plaži v Miamiju. Priče so videle, da sta se v javnosti tudi poljubljala.