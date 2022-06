Mož, ki je obrnil hrbet Michaelu Jordanu

Vse je že kazalo, da bo Charlotte Hornets iz zgodovinske zagate, klub iz Severne Karoline namreč še nikoli ni ostal brez nastopov v končnici kar šest let zapored, pomagal reševati Kenny Atkinson, toda dosedanji pomočnik Steva Kerra v šampionskem moštvu Golden State Warriors je povsem nepričakovano prelomil ustni dogovor z lastnikom franšize iz Charlotta, slovitim Michaelom Jordanom. Opravila naj bi že več zelo konkretnih sestankov, na koncu pa se je Atkinson odločil ostati v štabu Jordanovega nekdanjega klubskega soigralca iz vrst Chicago Bulls. Jordan naj bi s sodelavci za »košarico« izvedel kar prek twitterja, favorita za vroči stolček pa sta zdaj Mike D’Antoni in Terry Stotts.

Charlotte bo v sezoni 2022/23 spet poskušal prekiniti urok končnice (rekorderji s 16 zaporednimi neuspehi v lovu na drugi del tekmovanja so sicer Sacramento Kings), čemur je bil z obetavno ekipo, ki ji poveljujeta 20-letni LaMelo Ball in 24-letni Miles Bridges, blizu že bivši trener James Borrego, ki je s sršeni prišel vse do dodatnih kvalifikacij oz. tako imenovanega turnirja play-in.