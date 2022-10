Tako kot Luka v zadnjih 36 letih le še Michael Jordan: nov rekord in zmaga

Potem ko se začetek serije petih domačih tekem košarkarjem Dallas Mavericks ni posrečil in jih je v soboto po podaljšku ugnalo moštvo Oklahoma City Thunder, je Luka Dončić s soigralci odgovoril z zmago nad Orlandom. Težko pričakovani obračun slovenskega zvezdnika z novincem in še ne 20-letnim Paolom Bancherom, produktom slovite univerze Duke, ki so ga Floridčani kot prvega izbrali na letošnjem naboru, je prepričljivo dobil izkušenejši Ljubljančan, ki je dosegel 44 točk, kar 30 pa v prvem polčasu.

Banchero je prvič v sezoni ostal pod mejo 20 točk, dosegel jih je 18, s tem pa je Dallas ustavil tretji najdaljši tovrsten niz v zgodovini lige, ko gre za novince. S točkovnim rekordom sezone se je tako kot Dončić izkazal tudi Tim Hardaway mlajši (21 točk). Potem ko so v zadnjih minutah proti Oklahomi zapravili kar 16 točk prednosti in je Dončić krivdo tako kot je že običajno prevzel na svoja pleča, tokrat Mavs niso dovolili podobnega razpada sistema.

Uspešna tekma vrnitve

»To je bila tekma vrnitve. Res je še zgodaj v sezoni, a preprosto moramo zagotoviti, da smo pripravljeni. Ni razloga, da ne bi imeli zdaj izkupička 6:0. Za nas je to učenje, zgolj vesel sem, da smo se vrnili,« je po tekmi povedal domači branilec Josh Green. Dallas ima na lestvici po šestih tekmah spet 50-odstoten izkupiček (3:3).

Dončiću je uspel še en odmeven mejnik v že tako neverjetni karieri, saj je na vseh uvodnih šestih tekmah sezone dosegel vsaj 30 točk, kar je nazadnje leta 1986 uspelo neponovljivemu Michaelu Jordanu v dresu Chicago Bulls. Dončić je ob metu 17:26 in 44 točkah, že drugič na zadnjih treh tekmah je prebil mejo 40 točk, prispeval še pet asistenc in tri skoke. Bol Bol je v gostujoči ekipi sledil Bancheru s 16 točkami, prispeval je še 11 skokov in se razveselil prvega dvojnega dvojčka v karieri.

Tekma je bila sicer izenačena do konca, Dallas je dobrih 10 minut pred koncem povedel za ravno toliko točk, ko je z razdalje zadel Hardaway. To je bil del niza 25:8, s katerim se je dvoboj usodno prelomil v korist domačega moštva, čeprav se je Orlando 55 sekund pred koncem po zaslugi Banchera približal zgolj na štiri točke zaostanka. Še petič v šestih primerih v tej sezoni se je sicer zgodilo, da je Dallas pred zadnjimi 12 minutami vodil. V noči na četrtek bo American Airlines Center obiskala ekipa Utah Jazz.

Vlatko Čančar spet ni igral ob porazu svojih Denver Nuggets na gostovanju pri Los Angeles Lakers, ki so v šestem poskusu vendarle prišli do prve zmage v sezoni (121:110), medtem ko ima Denver izkupiček 4:3. LeBron James je s 26 točkami in 8 asistencami pomagal svoji ekipi do krvavo potrebne zmage pred zahtevnimi navijači v dvorani Crypto.com, srbski center Nikola Jokić je v gostujoči vrsti tekmo sklenil s 23 točkami in 14 skoki.

Bogdanović podaljšanje pogodbe proslavil z zmago nad prvaki

Jezerniki so bili do sinočnjih tekem edini, ki so še čakali na svojo prvo zmago v sezoni, je poročal STA. Do prve zmage sta ekipo vodila zvezdnik James s 26 točkami, šestimi skoki in osmimi asistencami ter Anthony Davis s 23 točkami in 15 skoki. Hrvat Bojan Bogdanović je v nedeljo za 39,1 milijona ameriških dolarjev podaljšal pogodbo z Detroit Pistons še za dve leti, do 2025. Nato je bil na tekmi z 21 točkami eden od štirih v moštvu, ki so zbrali 20 ali več točk, med najzaslužnejšimi za zmago s 128:114 nad branilci naslova Golden State Warriors. Saddiq Bey je vpisal 28 točk, Isaiah Stewart 24 in 13 skokov, Cade Cunningham pa 23 ter 10 skokov in devet asistenc. Na drugi strani sta bila najbolj učinkovita Stephen Curry (32) in Jordan Poole (30).