Leonard utišal Denver, Detroit šokiral New York za izenačenje v serijah

Prvi krog končnice severnoameriške lige NBA je že postregel s prvimi presenečenji. V noči na torek sta gostujoči zmagi in izenačenje v seriji na 1:1 dosegli moštvi Detroita in Los Angeles Clippers. Detroit je v slovitem Madison Square Gardnu s 100:94 ugnal New York, Clippers pa so bili v Koloradu s 105:102 boljši od Denverja Vlatka Čančarja, ki znova ni dobil priložnosti za igro.

V Denverju je bil mož odločitve zvezdnik gostov Kawhi Leonard. Odigral je izjemno tekmo, ob skoraj neverjetnem metu iz igre 15/19 dosegel kar 39 točk in bil nerešljiva uganka za obrambo Denverja. Leonard je zadel tudi ključni koš za povišanje vodstva na končnih 105:102 nekaj sekund pred koncem.

Domači so imeli nato kar dva poskusa za izenačenje in podaljšek. Najprej je Christian Braun zgrešil met za tri točke iz dokaj ugodnega položaja, odbito žogo pa je ujel Nikola Jokić, a je tudi njegov poskus iz težjega položaja zgrešil cilj. Clippers so se tako veselili zmage in izenačenja v seriji na 1:1, potem ko so prvo tekmo po podaljšku tesno izgubili (110:112). Ob Leonardu sta bila pri zmagovalcih razpoložena še James Harden z 18 točkami in center Ivica Zubac, ki je 16 točkam dodal 12 skokov.

Leonard je bil skoraj nezgrešljiv, dosegel je 39 točk. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Pri Denverju je Nikola Jokić znova vpisal trojni dvojček (26 točk, 12 skokov, 10 podaj), a je Srb izgubil tudi kar sedem žog in iz igre metal le 8/16. Jamal Murray je dodal 23 točk. Kot usodne za Denver so se izkazale predvsem napake – kar 20 izgubljenih žog (tolikšno število so jih imeli Clippers na prvi tekmi) in osem zgrešenih prostih metov. Tretja tekma serije bo v noči na petek v Los Angelesu.

Detroit po 17 letih do zmage v končnici

Izenačeno na 1:1 pa je tudi v seriji med New Yorkom in Detroitom. Potem ko so Knicks prvo tekmo dobili zanesljivo, so na drugi v svoji dvorani vodili že za 15 točk, a je Detroit vrnili in pripravili presenečenje. Za Detroit je to prva zmaga v končnici po dolgih 17 letih, ko so nazadnje slavili v finalu vzhodne konference proti Boston Celtics. Že sama uvrstitev v končnico je za »Bate« prva po letu 2019.

Junak zmage Detroita je bil prvi zvezdnik ekipe Cade Cunningham, ki je dosegel 33 točk in 12 skokov. Odlično so ga dopolnjevali soigralci: Tobias Harris (15 točk, 13 skokov) in Jalen Duren (12 točk, 13 skokov) sta prav tako dosegla dvojna dvojčka, s klopi pa je pomemben delež dodal še Dennis Schröder (20 točk). Detroit je povsem prevladoval v skoku (48:34, od tega 12:7 v napadu). Pri domačih je bil znova odličen Jalen Brunson s 37 točkami, a tokrat ni imel pomoči soigralcev – Karl-Anthony Towns in OG Anunoby sta skupaj dosegla le 20 točk (po 10 vsak), potem ko sta jih na prvi tekmi prispevala vsak po 23.

Pri domačih je bil znova odličen Jalen Brunson s 37 točkami, a tokrat ni imel pomoči soigralcev. FOTO: Brad Penner/Reuters

»Res je sijajen občutek, lepo je predstavljati svoje mesto na tak način,« je po tekmi za zbrane medije dejal navdušeni Cunningham. »Na to zmago je mesto čakalo zelo dolgo in več kot očitno se ob tem počutimo odlično. Komaj čakamo, da se vrnemo v našo zibelko in se predstavimo svojim navijačem,« je dodal. Serija se zdaj seli v Detroit, tretja tekma bo prav tako v noči na petek.

V noči na sredo pa bo znova aktiven Luka Dončić. Njegovi Jezerniki bodo na drugi tekmi serije proti Minnesoti v domači dvorani skušali popraviti vtis po uvodnem porazu.