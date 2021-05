Ljubljančani prvič državni prvaki po združitvi s Cedevito

Cedevita Olimpija : Krka 80:68 (61:57, 43:36, 24:22) Dvorana Stožice, gledalcev 500, sodniki Petek, Vučković in Špendl (vsi Maribor).

Cedevita Olimpija: Perry 18 (3:3), Hopkins 13 (3:3), Murić 5 (3:3), Blažič 20 (7:8), Brown 4 (0:5), Hodžić 4, Jones 4 (2:2), Dimec 6 (4:4), Rupnik 6.

Krka: Stipčević 12 (4:6), Vrabac 5 (3:4), Barič 7, Kosi 10 (2:2), Škedelj 9 (3:3), Lapornik 10 (5:6), Rebec 6 (3:3), Vučetić 5 (1:2), Milovanović4 (2:2.

Kendrick Perry MVP finala

Olimpijin kapetan Jaka Blažič je zadeval, ko je bilo najbolj potrebno. FOTO: Cedevita Olimpija

Trdoživi Novomeščani se zlepa niso vdali

Ljubljanski košarkarji s šampionskim pokalom in kolajnami. FOTO: Cedevita Olimpija

Še osemnajstič v 29 sezonah, a prvič po letu 2018 (takrat so v finalu ugnali Krko s 3:2) in šele drugič v zadnjih enajstih poskusih so košarkarji Cedevite Olimpije osvojili naslov prvaka slovenske lige Nova KBM. Njihova letošnja pot do prestola je bila brezmadežna, saj so zmagali v vseh sedmih nastopih v končnici. V finalu so v treh dvobojih prekosili Krko s skupno razliko 75 točk ter si prilepili velik blažilen obliž po razočaranju v pokalu Spar in psihičnih blokadah v evropskem pokalu in ligi ABA.»Tretje finalne tekme se moramo lotiti, kot da je prva v seriji. V odločilnem dvoboju za naslov državnega prvaka moramo prikazati najboljšo možno predstavo,« je v napovedi spopada opogumljal svoje soigralce Olimpijin kapetan, kot da njegovo moštvo ne bi na prvih tekmah finala dvakrat gladko odpravilo Krke, v Stožicah kar s 97:45 in v Novem mestu s 75:64.Blejčeva obljuba se ni povsem uresničila, saj se je stožiška zasedba še sedem minut pred koncem mučila z Novomeščani, in tudi on je pričakal zaključno dejanje domače sezone s pičlimi osmimi točkami ob metu iz igre 2:8. V zadnjih desetih minutah jih je dodal še 12 in poskrbel, da je njegovo moštvo dobilo ta del tekme z 19:11, hkrati pa je ostal najboljši strelec Ljubljančanov v celotni končnici DP s povprečjem 13,6 točke.V finalu je resda prepustil primat(na treh tekmah 17,7 točke), ki je prejel priznanje za najboljšega košarkarja serije. Najpomembnejše za oba in tudi za njune šefe pa je bilo, da je Cedevita Olimpija osvojila prvo domačo trofejo z večjo težo (torej brez slovenskega superpokala 2020) od združitve ljubljanske Olimpije in zagrebške Cedevite. Lani sta jo ustavila Koper Primorska v pokalu Spar in koronavirus v DP, letos Krka v pokalu.Slovensko prvenstvo je eno od krajših v Evropi, a udeleženci finala so bili razpeti tudi na drugih frontah in v finišu sezone niso mogli prikriti utrujenosti. V zadnjem nastopu v sezoni so zmagovalci izkoristili le 41 odstotkov metov, poraženci 35, pogoste pa so bile tudi napake zaradi iskanja bližnjic do obroča. Krka je zadnjič vodila z 12:9, a se ni vdala niti pri zaostanku s 27:38 ali 46:59. Z borbenostjo se je vračala med žive, njeni nadomestni košarkarji pa so dosegli celo več točk kot Olimpijini rezervisti (28:20), čeprav je bila dolenjska zasedba vnovič močno okleščena.Na klopi so zaradi zdravstvenih tegob med celotno tekmo ostali pomembna napadalna adutainter, ki se je v minulih mesecih izkazal pri obrambnih nalogah, manjkal pa je glavni trener. Zaradi izključitve na petkovem soočenju v Novem mestu si je prislužil eno tekmo prepovedi vodenja moštva in v Stožicah je sedel visoko na tribuni, medtem ko je za krmilo vnovič poprijel njegov 23-letni pomočnik»V devetih dneh smo odigrali štiri pomembne tekme s Krko, zato nismo pričakovali lahkega dela. Ne nazadnje so Novomeščani naznanili, da so se pripravljeni tudi stepsti z nami. Z lepo zmago in osvojitvijo naslova smo dobili poplačilo za celotno sezono, med katero nam ni šlo vselej po željah, a smo vedno dali vse od sebe,« je za konec ocenil Blažič, ki ga že 10. junija čaka zbor slovenske reprezentance pred kvalifikacijami za olimpijske igre.