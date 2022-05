Ljubljančani šele v zadnji četrtini strli odpor oslabljenih Domžalčanov

Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvi tekmi finala državnega prvenstva potrdili vlogo velikih favoritov. V Domžalah so z 81:66 (55:51, 33:35, 13:18) premagali igralce moštva Helios Suns.

Glede na razliko v kakovosti, današnjo prikazano predstavo in dejstvo, da imajo Domžalčani težave s poškodbami, so si Ljubljančani na stežaj odprli vrata do trojne krone v tej sezoni. Septembra so bili najboljši v slovenskem superpokalu, februarja pa so v zaključnem dvoboju prav proti Domžalčanom osvojili pokal Spar.

Toda Cedevita Olimpija, ki je prvo četrtino izgubila s 13:18, je vprašanje zmagovalca rešila šele v uvodnih minutah zadnje četrtine, ko je z delnim rezultatom 14:3 prišla do prednosti 69:54, ki jo je nato do konca tekme zlahka zadržala.

Pri gostiteljih sta izstopala Carlbe Lee Ervin z 21 točkami in Leon Šantelj s petnajstimi, pri gostih pa sta največ točk dosegla Yogi Ferrell (19) in Jacob Pullen (16).

Druga tekma finala, ki se igra na tri zmage, bo v soboto ob 17.30 v Stožicah. Tretja bo na sporedu v sredo znova v Domžalah.