Luka Dončić blesti v napadu, ne pa tudi v obrambi

Nova tekma v Phoenixu in nov poraz košarkarjev Dallasa (114:121) v drugem krogu končnice lige NBA, na koncu precej bolj prepričljiv kot dneva poprej (114:121), čeprav so večidel igrali bolje. In slednjič enako sporočilo trenerja Jasona Kidda: »Ne bo šlo drugače, Luka Dončić bo potreboval večjo pomoč soigralcev.« Le da tokrat ni mislil zgolj na večjo podporo v napadu, temveč predvsem v obrambi. Pri zaostanku z 0:2 ob selitvi serije v Teksas mora njegovo moštvo najti rešitve. Čim prej.

Kaj je tokrat pokopalo igralce Dallasa? Kako so se igralci Phoenixa premeteno lotili Dončića? Zakaj so nepremagljivi v zadnji četrtini?