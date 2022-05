Luka Dončić boljši kot Chris Paul in Devine Booker skupaj

V Arizoni in Teksasu se stopnjuje košarkarska vročica. V noči na ponedeljek se bosta v sedmi tekmi drugega kroga končnice lige NBA in odločilni za konferenčni zahodni finale, v katerega se je že uvrstil Golden State, pomerila najboljši iz prvega dela lige Phoenix in četrti na zahodu Dallas.

Potem ko je Phoenix prepričljivo opravil svojo nalogo v prvih dveh domačih tekmah, je večina ameriških komentatorjev že govorila o »metli« in prepričljivi zmagi s 4:0, a so se krepko ušteli. Dallas je dvoboj zapeljal do odločilne sedme tekme, v kateri je morda celo favorit. Tako meni tudi znani strokovni komentator pri Fox Sports Nick Wright, eden od sovoditeljev oddaje First Things First.

Wright velja za moža brez dlake na jeziku, in je tudi velik oboževalec Luke Dončića, ki ga je tudi izpostavil kot glavnega zvezdnika, zaradi katerega je Dallas celo favorit v sedmi tekmi.

»Ne gre le za to, da ima Dallas najboljšega igralca v seriji, najboljši igralec je boljši od najboljših dveh igralcev Phoenixa skupaj,« je zbodel prva zvezdnika Phoenixa Chrisa Puala in Devina Bookerja.

»Danes zjutraj se počutim dobro. Moj pravi sin tvita o mojem velikem odraslem slovenskem sinu]. Ne razumete, 33, 11, osem in štiri. Več točk, več skokov, več podaj, več ukradenih žog za vse fetišiste obrambe in 12 izgubljenih žog manj,« je dal jasno vedeti, da je 23-letni Ljubljančan v tej sezoni in v končnici košarkar, ki najbolj navdušuje.

Phoenixova zvezdnika si je še bolj privoščil. »Chris Paul je štirikrat v svoji karieri vodil z 2:0, to je največ v zgodovini lige NBA. Bi lahko še petič potegnil krajšo? In Devin Booker je imel drznost, neomejen pogum, da se je posmehoval očitno boljšemu igralcu ... Phoenix ima velik pritisk,« je še povedal Wright.