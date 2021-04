Luka Dončić drugi med razboriteži pod ameriškimi obroči

Nikakršna novost ni, da Luka Dončić sodi med najboljše košarkarje lige NBA, ne nazadnje je trenutno peti najboljši strelec, šesti podajalec in 19. skakalec sezone. Še višje pa je – po številu tehničnih napak.



Sodniki so mu jih na 48 tekmah namenili že 12, s katerimi zaseda drugo mesto na lestvici razboritežev za Dwightom Howardom iz Philadelphie s 14. Če bo Dallasov zvezdnik nadaljeval v takšnem ritmu, se mu obeta kazen, saj pravila NBA predvidevajo eno tekmo suspenza za 16 tehničnih napak v eni sezoni.



Za primerjavo: Dončić si jih je lani prislužil 13 v 61 nastopih in zasedel 7. mesto med vsemi, v krstni sezoni v ZDA pa pet v 72 dvobojih.

