Luka Dončić drvi negativnemu rekordu naproti

V nadaljevanju preberite:

Luka Dončić ni dokončal tekme v Minneapolisu, kjer je moral skupaj s trenerjem Jasonom Kiddom predčasno oditi v slačilnico. Kdo ve, morda se je Dončić tudi zaradi oglaševalskih prijemov odločil, da bo ohranjal sloves slabega fanta in se držal pregovora, da se za dobrim konjem vedno praši, a pri Dallasu se bodo slej ko prej soočili tudi z negativnim učinkom Dončićevih »pomenkov« s sodniki. Pa čeprav so si kakšno kletvico s povišanim tonom in še dodobra začinjeno s sočnim balkanskim dodatkom tudi zaslužili.