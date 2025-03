Sanjski začetek: rekord Luke Dončića in Los Angeles Lakers (VIDEO)

Privrženci vrhunske košarke so videli novo fantastično tekmo v ligi NBA, glavni akter pa je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je bil osrednje ime tekme med Los Angeles Lakers in Denver Nuggets (120:108). Dončić je zbral 31 točk, devet skokov in sedem podaj v treh četrtinah tekme, tako Ljubljančan kot Jezerniki pa so sestavili najboljšo prvo četrtino v tej sezoni.

Jezerniki so v prvi četrtini dosegli rekord sezone, 46 točk, Dončić pa je v tem delu igre dosegel 21 točk v svoji najboljši četrtini sezone. Iz igre je zadel deset od 21 metov, od tega štiri od devetih za tri točke. Proste mete je metal 70-odstotno. Denver je bil resda oslabljen, Nikola Jokić (komolec) in Jamal Murray (gleženj) sta izpustila drugo zaporedno tekmo, a tudi LeBron James (stegenska mišica) in Rui Hachimura (koleno) sta manjkala pri Jezernikih.

Luka Dončić je 200. v karieri v ligi NBA dosegel najmanj 30 točk ali več. To mu je uspelo osemkrat v 16 tekmah v majici Los Angeles Lakers. »Do sredine prve četrtine je bil Luka Dončić tako dober, da se je letvica za 'zbrano igro' nenadoma znatno znižala. Lakers so premagali Denver s 120:108, Dončićeva pošastna prva četrtina je bila dovolj za pokritje počasne, površne igre, ki bi jih lahko stala, če bi bila na parketu Jokić in Murray. Dončić je v tej četrtini dosegel 21 točk, od tega devet v prvih treh minutah, s čimer je Lakersom zagotovil prednost, ki je v drugem polčasu narasla na 30, preden so povsem popustili,« je denimo ocenil ključni del dvoboja komentator v časniku Los Angeles Times.

Vlatko Čančar je za Denver dosegel dve točki, osem skokov in tri asistence. Ob odsotnosti obeh glavnih zvezdnikov je dobil 22 minut za dokazovanje in v tem času zadel en met iz štirih poskusov. Vpisal je še osem skokov in tri asistence. Pri Denverju je 26 točk in 11 skokov dosegel Aaron Gordon.

Luka Dončić in Aaron Gordon sta bila prva strelca svojih ekip. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

Jezerniki so nanizali tretjo zmago, z razmerjem zmag in porazov 43-25 pa so skočili na tretje mesto zahodne konference. Pred njimi so Houston Rockets (45-25), za njimi pa zdaj ponovno Denver (44-26) in Memphis Grizzlies (43-27).

Naslednjič že v petek zjutraj

Luka Dončić in soigralci ne bodo imeli veliko časa za počitek pred novimi izzivi. Že v petek zjutraj ob 3.30 po slovenskem času se bodo pomerili z Milwaukee Bucks, tudi to tekmo bodo igrali v svoji dvorani Crypto.com Arena, ki ob košarkarskih večerih sprejme dobrih 19.000 gledalcev.