Luka Dončić izpustil tudi Dallasovo generalko za štart proti San Antoniu

Potem ko so košarkarji Dallas Mavericks brez poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića nanizali tri zaporedne poraze na pripravljalnih tekmah proti Memphis Grizzlies, Utah Jazz in Los Angeles Clippers, so tokrat v domači dvorani dosegli prvo zmago. Slovenski as še vedno ni zaigral, gostitelji pa so s 109:84 premagali Milwaukee Bucks.

Večina najboljših pri Milwaukeeju je izpustila tokratno tekmo, med njimi tudi Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Brook Lopez, Khris Middleton in Bobby Portis.

Pri gostiteljih, kjer je tekmo s klopi budno spremljal tudi Dončić, ki še okreva po poškodbi leve mečne mišice, je 14 točk dosegel veteran Kyrie Irving, nova okrepitev Klay Thompson je dodal 11 točk, kolikor sta jih zbrala tudi Daniel Gafford in Jaden Hardy.

To je bila za Dallas zadnja pripravljalna tekma pred uvodom v novo sezono lige NBA.

Dončić pa je že opravil celotni trening z ekipo, tako da bo za uvodno tekmo sezone, Dallas prva tekma čaka 25. oktobra doma proti San Antonio Spurs, bržkone nared.