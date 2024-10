Novi poraz košarkarjev Dallasa

Potem ko so košarkarji moštva Dallas Mavericks izgubili uvodni pripravljalni tekmi proti Memphis Grizzlies in Utah Jazz, so bili od lanskih finalistov lige NBA boljši tudi igralci kluba Los Angeles Clippers. Prvi zvezdnik teksaškega moštva Luka Dončić zaradi poškodbe mečne mišice še ni stopil na parket.

Košarkarji Dallasa, ob Dončiću je tekmo izpustilo še nekaj zvezdnikov, med njimi tudi izkušeni Američan Kyrie Irving, so na gostovanju v Kaliforniji izgubili s 96:110. Pri gostiteljih je bil z 18 točkami najbolj učinkovit Kevin Porter mlajši.

Za Teksašane je največ točk (20) zbral Quentin Grimes, Jaden Hardy jih je dodal 16, Klay Thompson, ki je letos okrepil Dallas, pa se v 21 minutah na parketu ni vpisal med strelce.

Lanske finaliste najmočnejšega košarkarskega tekmovanja na svetu čaka le še ena pripravljalna tekma pred začetkom nove sezone, v petek se bodo v domači dvorani pomerili z igralci kluba Milwaukee Bucks.