Tako na trnih ni bil vse od finala NBA 2015

Košarkarji Dallasa so izgubili tudi drugo pripravljalno tekmo, Utah je bil boljši s 107:102. Luka Dončić znova ni igral, trener Jason Kidd je potrdil, da bo izpustil vsaj še naslednjo tekmo z LA Clippers, morda pa bo pripravljen za generalko pred sezono proti Milwaukee Bucks, kjer bo minutaža nosilcev igre po napovedih Kidda že podobna tekmam rednega dela sezone.

Tekma z Utahom je bila posebna za Klaya Thompsona, ki se je prvič predstavil navijačem v Dallasu, v prvem polčasu je odigral 18 minut in dosegel 10 točk, trikrat je njegov znamenit met za tri točke šel skozi obroč. »Tri, štiri dni sem bil zelo nervozen, nisem vedel, kako bo po toliko letih zaigrati v drugačnem dresu. Tako na trnih nisem bil vse od finala lige NBA leta 2015, na nek način sem se počutil kot novinec v ligi. Občutek je bil odličen, želim, da nam gre čim bolje,« je po debiju povedal Thompson.

Met za tri točke še vedno izgleda čudovito. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

»Klay lahko od te tekme odnese veliko pozitivnega, imel je dobre mete, ni hitel, nekajkrat je lepo zadel. Videlo se je, koliko mu ta tekma pomeni, zdaj mu bo gotovo lažje. Na igrišču sta s Kyriejem Irvingom že pokazala dobro sodelovanje, a bo trajalo nekaj časa, da se ustvari prava kemija. Tega ne moremo prehiteti, to ni vprašanje tednov ali meseca dni, upamo pa, da bomo igrali dobro košarko, ko je to najbolj potrebno, torej od marca ali aprila dalje,« je bil Kidd zadovoljen s predstavo novega zvezdnika v Dallasu in hkrati opozoril, da bo imel Dallas v obdobju prilagajanja tudi nekaj slabših tekem.

Naslednja tekma z LA Clippers jih čaka v torek ob 4.30 zjutraj po slovenskem času.