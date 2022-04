Luka Dončić je potožil, pogreša košarko

Slovenski košarkarski zvezdnik pri Dallasu Luka Dončić, ki je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil uvodni tekmi končnice lige NBA proti Utah – ekipi sta v boju na štiri zmage poravnani na 1:1 –, se dobro počuti. Kot je dejal, zelo pogreša košarko. ESPN poroča, bi se lahko vrnil za tretjo tekmo končnice, ki bo v Salt Lake Cityju.

Pri Dallasu so verjetnost njegovega nastopa na tretji tekmi končnice iz malo verjetnega spremenili v vprašljivega, kar je napredek, pišejo ameriški mediji.

Dončić je z ameriškimi novinarji v sredo govoril prvič po poškodbi na zadnji tekmi rednega dela prvenstva 10. aprila proti San Antonio Spurs. Po nekaj metih na treningu se zdi, da se dobro giblje in nima težav, piše Dallas Morning News.

»Ta poškodba je najtežja stvar v življenju. Enostavno res pogrešam košarko. Vem, da sem izpustil le dve tekmi, ampak res jo pogrešam,« je dejal Dončić za Dallas News.

Dodal je, da se dobro počuti in pri sebi vidi napredek glede na prve dni po poškodbi. Ob tem je tudi poudaril, da še ne bo zaigral na tretji tekmi, če bi obstajalo tveganje, da se poškodba poslabša.

»Včeraj in danes sem malo treniral z ekipo. Ne smemo prehitevati, moramo iti korak za korakom. Mislim, da zelo napredujem, da gre s poškodbo na bolje,« je dejal 23-letni slovenski zvezdnik in dodal, da je utrujen od ležanja: »Rehabilitacija je res intenzivna. Utrujen sem že od ležanja in zdravljenja poškodbe.«

Trener Dallasa Jason Kidd je potrdil, da se poškodba njegovega varovanca izboljšuje in bo kmalu nared za igro.

»Dosledno sledi navodilom zdravniškega osebja in za zdaj gre vse po načrtih. Počuti se odlično, zato sem prepričan, da bo s takšnim odnosom kmalu dobil zeleno luč za igranje,« je dejal Kidd.

Nemec Maxi Kleber si želi Luke Dončića čim prej v igralnem ritmu. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

Dallas je po uvodnem porazu na drugi tekmi po 41 točkah Jalena Brunsona izenačil razmerje moči. Ko bo na sporedu tretja tekma dvoboja uvodnega kroga končnice bo od Dončićeve poškodbe minilo 11 dni, kar je okvirno čas, potreben za zdravljenje tovrstne blage poškodbe, piše ESPN.

To sezono je Dončić v povprečju dosegal po 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,7 podaje na tekmo in tako popeljal Dallas do 50 zmag prvič po sezoni 2014/15.

»Luko potrebujemo nazaj. Želimo ga nazaj takoj, ko bo to mogoče. Čim prej,« je po drugi tekmi dejal njegov soigralec Maxi Kleber in dodal: »A seveda si želimo, da bi bil zdrav, da bi ostal zdrav in nam pomagal, saj je naš najboljši igralec.«

Spencer Dinwiddie pa je dodal: »Zdaj skušamo le 'kupovati čas', dokler se Luka ne vrne. To ni astrofizika. Želimo si ga nazaj in želimo si nazaj zdravega. Ampak obenem moramo biti osredotočeni na zmago v dvoboju z Utahom, ne glede na to, kaj se bo zgodilo.«