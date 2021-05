Luka Dončić je tudi na obupen večer prvi strelec Dallasa

V nadaljevanju preberite:

Še poldrugo uro pred začetkom četrte tekme z LA Clippers v uvodnem krogu končnice lige NBA je trener košarkarjev Dallasa, Rick Carlisle, nejevoljno zmajeval z glavo, ko so ga vprašali, če je Luka Dončić premagal bolečine v vratu in če je pripravljen na nastop. Ljubljančan je prebil na parketu 36 minut, vprašanje pa je, v kolikšni meri je lahko zares igral. Posledice njegovih težav so bile vsekakor vidne na semaforju, kaj pomenijo za nadaljevanje serije?