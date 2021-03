Luka Dončić je vzel stvari v svoje roke in nasul 42 točk

Poraz po petih zmagah

Goranu Dragiću ni šlo prav veliko od rok. FOTO: Chuck Cook/Usa Today Sports

Izidi NBA

»Proti tako obrambnemu moštvu kot je LA Clippers, nikoli ni lahko igrati dveh zaporednih tekem. Počutil sem se, kot da bi že igrali v končnici. Pripravljeni moramo biti na take izzive, a najprej se moramo prebiti med osem najboljših,« je po sijajni predstavi v domači dvorani American Airlines Center z zadovoljstvom povedal osrednji mož košarkarskega dvoboja. Dallas je s 109:99 premagal lanskega boljšega tekmeca v izločilnih dvobojih.Z 42 točkami je bil Dončić nerešljiva uganka za Clipperse, ki so bili v ponedeljek boljši s 105:89.Dvaindvajsetletni Ljubljančan je bil navdušujoč v zadnji četrtini, v katero je vstopil spočit. Ob koncu tretje četrtine je počival dve minuti in pol. Igral je spolno svežine zlomil tekmece ter zvezdniški dvojec gostov, ki sta držala priključek do sredine zadnje četrtine. Dončić je v 43 minutah dosegel še 9 podaj in 6 skokov, šestkrat je bil natančen izza črte. Prva peterka Dallasa je dosegla dvomestno število točk, zaradi rojstva sina pa je manjkalPri Clippersih sta bila poškodovana(hrbet) in(koleno). George je dosegel pet trojk in je bil z 28 točkami najboljši strelec LA Clippers. Leonard jih je dodal 20 točk,pa je dosegel 14 točk in 7 skokov.Miami je z rahlo poškodovanim, ki je po zvinu gležnja proti Clevelandu poskušal pomagati, izgubil proti Memphisu s 85:89. Ja Morant je s polaganjem 1,2 sekundi pred koncem odločil dvoboj, v kateremni bil v dnevni formi, saj je dosegel le šest točk v 28 minutah in zadel le dva meta. Z edinima in zadetima prostima metoma pa je dosegel zadnji Miamijevi točki za 85:85.(Dončić 42 – met iz igre 28:16, za tri 11:6, prosti meti 5:4, 9 podaj in 6 skokov v 43 minutah, Hardaway 15, Richardson 14, Kleber 12, Porzingis 11 in 13 skokov, Brunson 5, Cauley Stein 4, Burke 2; George 28 – met iz igre 20:10, za tri 8:5, Leonard 20 – met iz igre 21:9, Zubac 14, Morris 11, Jackson in Williams po 5, Batum in Mann po 3).(Anderson, Morant in Melton (10 podaj) po 13; Butler 24 – met iz igre 20:10, Adebayo 15 in 12 skokov, Robinson 13, Herro 11, Strus 7, Dragić 6 – met iz igre 11:2, za tri 4:0 prosti meti 2:2, 3 skoki in 1 podaja v 28 minutah, Nunn 5, Olynyk in Achiuwa po 2)(Bey 28 in 12 skokov, Grant 23; Powell 43 – met iz igre 18:14, za tri 12:8, Boucher 21).(Brogdon 24, LeVert 19, Sabonis 18, 11 skokov in 11 podaj; Harden 40 – met iz igre 27:13, 15 podaj in 10 skokov, Harris 19).(Harris 19 in 9 skokov, Green 18, Milton 15; G. Antetokounmpo 32 – met iz igre 22:13 in 15 skokov, DiVincenzo 20, Holiday 19).(Beal 29, Westbrook 26, 14 skokov in 10 podaj; Fox 28, Barnes in Holmes po 18).(Sexton 29, Garland 25, Nance 18 in 10 skokov; Tatum 29, Brown 28).(LaVine 29, Young 16; Pöltl 20 – met iz igre 11:9 in 16 skokov, White 17).(Porter 25, Wood 21; Poole 23, Oubre 19, Curry 18 – za tri 11:2, Wiggins 17, Green 16, 12 skokov in 10 podaj).(Porter 28 in 13 skokov, Barton 23, Jokić 12, 10 skokov in 10 podaj ...2 – met iz igre 2:1, za tri 1:0 in podaja v 7 minutah; Rozier 21, Monk 16).