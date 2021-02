Luka Dončić krepko presegel številko dva milijona

Ameriška košarkarska zvezdnika LeBron James v zahodni in Kevin Durant v vzhodni konferenci vodita po drugem krogu glasovanja za tekmo zvezdnikov v ligi NBA, ki bo 7. marca v Atlanti. Slovenski virtuoz v dresu Dallasa Luka Dončić je v zahodni konferenci na drugem mestu med branilci, pred njim je le Stephen Curry (Golden State).



Zvezdnik moštva Los Angeles Lakers James je doslej prejel 4.369.533, Durant, igralec moštva Brooklyn Nets, pa 4.234.433 glasov. Košarkarski privrženci so največ glasov med branilci v zahodni konferenci namenili Curryju (4.033.050), na drugem mestu pa je Dončić (2.484.552). V vzhodni konferenci sta med branilci na vrhu Bradley Beal (Washington) z 2.528.719 in Kyrie Irving (Brooklyn Nets) z 2.104.130 glasovi.

