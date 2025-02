Luka Dončić izhodiščna točka za posle v ZDA

V nadaljevanju preberite:

ZDA so za Slovenijo eden manj pomembnih izvoznih trgov, po pomembnosti se uvrščajo približno na 20. mesto. To pomeni, da je potencialov veliko. Slovenija je od leta 2020 te skušala odkleniti v Teksasu, saj se v to zvezno državo zgrinjajo tehnološka podjetja, denimo Tesla in Meta. Ker je Luka Dončić izjemna blagovna znamka, ki se seli v Los Angeles, bo treba nove poslovne priložnosti iskati v sončni deželi.

Poklicali smo direktorja Tomaža Ambrožiča, zanimalo nas je, kako naprej. »Bili smo v finalnih dogovorih za leti 2025 in 2026. Dogodek je bil ves čas vezan na Luko Dončića, brez njega ta promocija Slovenije letos odpade. Toda ko se ena vrata zaprejo, se morda kakšna druga odprejo. Pogledati je treba proti Los Angelesu, Kaliforniji, ki je izredno atraktivno območje. Nekaj časa bo seveda potrebnega, da se stkejo vezi, ampak osnova je zelo dobra,« pojasnjuje Ambrožič in dodaja, da so dojemanje športa, navijačev, navezanost na klub in podobno v ZDA drugačni kot v Evropi. Tam je šport pač posel.

Franšiza Mavericks je lani dobila novega večinskega lastnika. Serijski podjetnik Marc Cuban je večinski delež prodal premožni hotelsko-igralniški družini Adelson, ta pa je zastavila novo vizijo razvoja franšize in pot do osvojitve naslova prvaka.