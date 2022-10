Luka Dončić ob prvi ostal doma

Košarkarji Dallasa so na prvi pripravljalni tekmi pred prihajajočo sezono lige NBA nastopili brez slovenskega zvezdnika Luke Dončića in so izgubili dvoboj v Tulsi proti Oklahomi s 96:98.

Trener Dallasa Jason Kidd je že pred potjo v Tulso namignil, da bodo doma ostali nekateri nosilci igre. Na koncu je v Dallasu ostal Dončić, ob njem pa še Tim Hardaway ml. in Maxi Kleber. Zaradi poškodb nista igrala Davis Bertans in JaVale McGee.

Najboljši strelec dvoboja je bil sicer novinec Jaden Hardy z 21 točkami, Christian Wood jih je ob 13 skokih dodal 16, Dwight Powell pa 13. Pri Oklahomi je s 13 točkami prednjačil Josh Giddey.

Luka Dončić ni igral prve pripravljalne tekme za teksaško moštvo. FOTO: Tom Pennington/AFP

Dallas bi moral pred novo sezono sicer odigrati štiri pripravljalne tekme, a so ostali pri treh, potem ko se ni uresničila zamisel o tekmi zunaj Severne Amerike, so zapisali na spletni strani moštva.

Teksašani bodo pred začetkom rednega dela sezone, ta se bo začel v noči z 18. na 19. t. m., igrali še pripravljalni tekmi. Najprej proti Orlandu v noči na soboto ter nato še proti Utahu 15. t. m.