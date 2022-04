Luka Dončić prvo ime večera, tekmec padel z razliko 50 točk

Ponoči sta bila aktivna kluba obeh slovenskih košarkarjev v severnoameriški ligi NBA. Oba sta igrala pred svojimi navijači – Brooklyn, čigar barve brani Goran Dragić, je gostil Cleveland, Dallas, katerega motor je Luka Dončić, pa Portland. Dragić ni sodeloval pri zmagi Brookylna, zato pa je drugi Ljubljančan v ligi NBA uprizoril nov fantastičen večer.

Dallas je za okroglih 50 točk premagal goste (128:78), prvo ime tekme pa je bil prav 23-letni slovenski as. Dončić je zbral 39 točk (za dve 5:7, trojke 7:14, prosti meti 8:11), 11 skokov in 7 podaj v 29 minutah igre, njegov večer si lahko ogledate tudi v spodnjem videu. Noben drug košarkar v dvorani ni presegel meje 20 točk.

Dončić prejel tehnično napako, ki ga bo stala tekme

Dallas si je že zagotovil nastop v letošnji končnici lige NBA, ki jo bodo odprli konec naslednjega tedna, Brooklyn še ne. Zato bo zanimivo spremljati vsako naslednjo tekmo Dragića in soigralcev. Brooklyn bo sprejel naslednji izziv v nedeljo zvečer (21.30), ko bo gostil Indiano, Dallas pa čaka nova akcija v ponedeljek ob 3.30 zjutraj po slovenskem času, ko bo njegov tekmec San Antonio.

Dončić je prejel med tekmo tudi tehnično napako, zato na naslednji tekmi resda ne bo igral, čeprav ostaja možnost, da bi liga tehnično napako razveljavila. »Tehnično napako sem dobil, ko sem vprašal, kako, da to ni prekršek ... To je to,« je pojasnil Ljubljančan, ki se je v pogovor s sodnikom spustil po tem, ko ga je ob koncu prve četrtine med metom podrl Elijah Hughes. »Če vprašate mene, bi morali odločitev preklicati. To ni bila tehnična napaka. Samo vprašal sem.« Sodniki trdijo, da ni nehal s svojim pritoževanjem.