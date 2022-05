Luka Dončić s sanjsko predstavo zmlel Phoenix tudi v gosteh

Košarkarji Dallas Mavericks so na krilih izjemne predstave slovenskega asa Luke Dončića napredovali v finale zahodne konference severnoameriške lige NBA. Na sedmi tekmi so v konferenčnem polfinalu s 123:90 ugnali najboljše moštvo rednega dela lige NBA Phoenix Suns. Dončić je ob tem v 30:24 minute prispeval 35 točk, deset skokov ter štiri podaje. Naslednji izziv Ljubljanćana bo Golden State v četrtek ob 3. uri zjutraj.

Triindvajsetletni Ljubljančan je iz igre zadel 12 od 19 metov, od tega šest od 11 za tri točke. Pri prostih metih je bil tokrat nezgrešljiv, zadel je vseh pet. V statistiko je vpisal dvojni dvojček z desetimi skoki, ob dveh izgubljenih pa je ukradel še dve žogi. V zadnji četrtini sploh ni stopil na parket.

Dončić spodbudil tudi soigralce

Dončić ni bil edini razpoloženi košarkar Dallasa. Spencer Dinwiddie je dosegel 30 točk (11/15 iz igre), od tega 21 v prvem polčasu. Tudi Dončić je v prvem delu dosegel 27 od 35 točk. Svoje je predvsem v drugem polčasu dodal še Jalen Brunson, ki je v tem delu dvoboja dosegel 22 od skupno 24 točk (11/19 iz igre).

Triindvajsetletni slovenski zvezdnik je sicer v seriji proti Phoenixu v povprečju dosegel 32,6 točke, 9,9 skoka, 7 podaj in 2,1 ukradene žoge. Na odločilnih tekmah v končnici, ki v primeru poraza pomenijo izpad, pa je v povprečju zdaj pri 38 točkah, 7,8 podaje in 10,3 skoka. Odigral je štiri tovrstne dvoboje, dva je proti Los Angeles Clippers izgubil (2020, 2021), proti Phoenixu pa je bil uspešen že na šesti tekmi pred nekaj dnevi.

V seriji na štiri zmage sta Phoenix in Dallas na prvih šestih tekmah dobila prav vsa domača srečanja. Phoenix je bil na domačem terenu v povprečju proti Dallasu boljši za 19 točk. Prvo tekmo so varovanci najboljšega trenerja rednega dela NBA Montyja Williamsa dobili s 121:114, drugo s 129:109, peto v seriji pa kar s 110:80. Dallas je bil na domačem parketu prav tako prepričljiv. Tretja tekma je varovancem Jasona Kidda pripadla s 103:94, četrta s 111:101, na šesti pred nekaj dnevi pa so slavili kar s 113:86.

Booker, Paul in Ayton povsem odpovedali

Sedma tekma pa je bila od samega začetka v znamenju Teksašanov. Po Dončićevih in Dinwiddiejevih notah je prednost po prvi četrtini znašala deset (27:17). Dončić je v prvih 12 minutah dosegel prav toliko točk, Dinwiddie pa osem. Še bolj sta bila razpoložena v nadaljevanju, medtem ko je zvezdniška trojka Phoenixa še naprej slabo metala iz igre.

Naslednji izziv Ljubljančana bo Golden State. FOTO: Christian Petersen/AFP

Devin Booker, Chris Paul in Deandre Ayton (5 točk) so skupaj zadeli zgolj en met iz 15 poskusov v prvem polčasu, Dončić in Dinwiddie pa sta zadevala met za metom. Prednost Dallasa po polčasu je bila kar 30 točk (57:27), Dončić pa je ob tem dosegel 27, Dinwiddie pa 21 točk. Tudi v nadaljevanju se po rednem delu četrta ekipa zahoda ni ustavila. Jalen Brunson je ob delnem izidu 18:7 prispeval kar deset točk za vodstvo 75:34. Prednost je po treh četrtinah znašala neulovljivih 42 točk, na koncu pa je bilo na semaforju +33 za goste, ko so rezervisti Phoenixa le še ublažili visok poraz.

Na krilih zadušljive obrambe na Bookerju (11 točk, 3/14 iz igre) in Paulu (10 točk) je Dallas petič v zgodovini lige NBA dobil sedmo tekmo serije. Ob tem je zabeležil še tri poraze. Drugič je napredoval, potem ko je dobil sedmo tekmo v gosteh. Phoenix, ki je na zadnjih dveh tekmah dosegel le 86 oz. 90 točk, pa je izgubil šesto od skupno desetih odločilnih sedmih tekem v NBA. Domača ekipa je sicer v vsej zgodovini na sedmih tekmah 110-krat napredovala, gostujoča le 34-krat.

V finalu zahoda tekmec Golden State

V konferenčnem finalu se bo Dallas pomeril z Golden State Warriors. Prva tekma bo na sporedu v noči s srede na četrtek ob 3. uri zjutraj. Prednost domačega parketa pa pripada bojevnikom. V finalu vzhoda se bosta dan prej na prvi tekmi udarili ekipi Miami Heat in Boston Celtics. Slednji so v nedeljo pozno zvečer izločili prvake Milwaukee Bucks. Na sedmi tekmi so pred domačimi navijači slavili s 109:81.

Luka Dončić med eno od uspešnih akcij. FOTO: Christian Petersen/AFP

Ob tem sta se pri keltih najbolj izkazala Grant Williams s 27 in Jayson Tatum s 23 točkami. Predvsem Williams je bil jeziček na tehtnici, zadel je sedem metov za tri iz 18 poskusov (rekord po številu metov za tri na sedmi tekmi). Pri Milwaukeeju je bil vnovič prvi strelec Giannis Antetokounmpo s 25 točkami, ob tem pa je pobral še 20 skokov in prispeval devet podaj. Jrue Holiday se je ustavil pri 21 točkah.