To je Luka Dončić, on preprosto uživa na parketu

Dallas je spektakularno končal dvoboj s Phoenixom in se s skupnim izidom 4:3 v zmagah zavihtel v finale zahodne konference lige NBA, kjer ga čaka Golden State. Med vsemi košarkarji na odločilni sedmi tekmi je posebej izstopal Luka Dončić.

»Če sem povsem iskren, sem resnično vesel. Ta čas mi ne morete vzeti nasmeha z mojega obraza. Trdo smo garali v celotnem dvoboju s Phoenixom in morda le na dveh tekmah nismo bili povsem pravi. Sem smo prišli z jasnim stališčem, verjeli smo v zmago, celotna slačilnica je dihala kot eno in verjela v zmago,« je po velikem podvigu v Phoenixu povedal Ljubljančan.

Dončić: Vsi v moštvu smo dobili dodatno samozavest

Logično, da so navijači Dallasa navdušeni, njihova ekipa se je petič v zgodovini uvrstila v finale zahodne konference – po letih 1988, 2003, 2006 in 2011. Ob igrišču jo je spremljal tudi legendarni Dirk Nowitzki, ki je bil del zgodbe v letih 2003, 2006 in 2011.

»Vsi v moštvu dobimo dodatno samozavest, ko na gostujoči tekmi ob robu igrišča sedi z nami Dirk Nowitzki. Vsi smo mu hvaležni, saj veste: Dirk je Dirk. Preživel je vse, postal je prvak lige NBA, torej ve, kako priti do cilja,« je dodal Dončić.

Dallas dobil kar tri tekme, Golden State le eno

Tudi njegov trener Jason Kidd je izpostavil prav Dončiča. »To je Luka. Uživa na parketu. Ko postane bolj zahtevno, le še bolj uživa. Vsem skupaj je postavil letvico zelo visoko in prevzel odgovornost, ko je bilo treba. Toda, rad bi poudaril še nekaj drugega: prav vsi fantje so bili odlični v obrambi, ta je bila na najvišji ravni,« je zatrdil Kidd.

Dirk Nowitzki in Luka Dončić po tekmi. FOTO: Mark J. Rebilas/Usa Today Sports

Naslednji izziv Dallasa bo Golden State, kluba se bosta prvič v tej končnici pomerila v četrtek zjutraj ob 3. uri po slovenskem času. Pozor: Dallas je v štirih medsebojnih tekmah te sezone zmagal kar trikrat.