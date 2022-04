Luka Dončić se že spogleduje z vrnitvijo na parket

Presenetljiv poraz Phoenixa

Košarkarji moštva Phoenix Suns, ki so jih mnogi uvrščali med vroče favorite v končnici lige NBA, so presenetljivo izgubili drugi dvoboj prvega kroga proti New Orleans Pelicans. Dva dni po zanesljivem zmagoslavju na domačem igrišču so Sonca pred svojimi navijači klonila s 114:125. Miami Heat je še drugič premagal Atlanto Hawks (tokrat s 115:105) in v boju na štiri zmage prešel v vodstvo z 2:0. Memphis Grizzlies pa so bili po presenetljivem sobotnem porazu z Minnesoto Timberwolves v drugo boljši s 124:96, tako da so v zmagah izenačili na 1:1.