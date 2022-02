Luka Dončić si je za rojstni dan privoščil sanjski zaključek

Košarkarji Dallasa so po imenitnem preobratu prišli do prestižne zmage v NBA, potem ko so deset minut pred koncem zaostajali s 74:93. V zadnji četrtini so močno stopili na plin in z delnim izidom 26:1 pripravili čudež. Golden State osem minut in pol ni dosegel točke. Zadnjo besedo, potem ko ni bil v peterki, ki je sprožila lov za visokim zaostankom, je imel, kdo drug kot današnji rojstnodnevni slavljenec, dopolnil je 23 let, Luka Dončić. V finišu vzel stvari v svoje roke: v zadnjih dveh minutah in pol je dosegel devet točk, izsilil je tri osebne napake v zadnjih 22 sekundah in zadel pet od šestih prostih metov. Skupaj je nasul 34 točk in prekosil tudi domačega ostrostrelca Stephena Curryja, ki je dosegel 27 točk.

Dončič je bil sicer kar precej oddaljen od trojnega dvojčka, saj je ob enajstih skokih zbral zanj nenavadno malo dve asistenci. Teksašanom so šle na roke tudi težave v domačem moštvu, Klay Thompson je zbolel, Andre Iguodala in Draymond Green sta poškodovana.